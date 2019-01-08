باستثناء المسلمين.. التجنيس لأبناء الديانات اللاجئين بالهند

خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع الهندية احتجاجا على مشروع قانون يعطي حق المواطنة للاجئين في شمالي شرقي الهند من أديان عدة باستثناء المسلمين منهم.

وإذا تم إقرار مشروع القانون هذا، سيحرم آلاف اللاجئين المسلمين -ممن هربوا خلال العقود الأخيرة من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان للإقامة في هذه المنطقة- من الحصول على الجنسية الهندية.

وسيعرض مشروع القانون على التصويت في البرلمان اليوم الثلاثاء، وسيتيح للاجئين من الهندوس والمسيحيين والسيخ المتحدرين من البلدان الثلاثة وأقاموا ست سنوات على الأقل في الهند، الحصول على الجنسية الهندية. أما المسلمون فهم مستثنون.

وأحرق المتظاهرون نسخا من مشروع القانون خلال مظاهرات جرت في ولاية أسام التي يبلغ عدد سكانها نحو 33 مليون نسمة، وشهدت في السابق أعمال عنف بين لاجئين وسكان الولاية الأصليين الذين يشتكون من فقدان أراض لهم ووظائف على حساب القادمين الجدد.

وقال بالاش شانغماي، أمين عام منظمة طلابية، خلال مشاركته في المظاهرة إن "هذه المظاهرة ليست سوى المرحلة الأولى من تحركنا".

ويعتبر معارضو مشروع القانون الذي يستفيد منه الهندوس خاصة، أنه عبارة عن هدية إلى الناخبين قبل الانتخابات التشريعية المقررة خلال أشهر في الهند.

ويترأس الحكومة الهندية حاليا نارندرا مودي الهندوسي القومي المتشدد.