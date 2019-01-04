لليوم العاشر.. معتقلون بسجون الإمارات بعدن يضربون عن الطعام

وقد مضت أكثر من 10 أيام منذ إعلان السجناء الإضراب عن الطعام دون أن تتحرك سلطات الحكومة اليمنية الشرعية أو أي جهة حقوقية لإنقاذهم من الوضع الذي يعيشونه، وفقا لحديث أهاليهم للجزيرة نت.

وبشكل شبه يومي تستمر أمهات المخفيين قسراً بعدن في تنظيم الوقفات الاحتجاجية لمطالبة وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية بالوفاء بوعودها المتكررة بالكشف عن مصير العشرات من أبنائهن المعتقلين.

ولعل أبرز الأسباب التي ضاعفت مخاوفهن مؤخرا هو العثور على عدد من الجثث في المنطقة الحرة بعدن قبل أيام، وقال ناشطون إنها قد تكون لمعتقلين ماتوا جوعاً بسبب الإضراب.

بشكل شبه يومي يستمر أهالي المختطفين بالمطالبة باللإفراج عن أقاربهم (الجزيرة)