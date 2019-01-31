البرادعي: لا مستقبل لمصر في ظل التجاوزات

انتقد محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق أوضاع حقوق الإنسان في بلاده، مؤكدا أن ما يحدث في هذا الصدد يضر بالمستقبل.

وفي تغريدة عبر تويتر، سرد البرادعي -المقيم خارج مصر حاليا- عددا من الانتهاكات التي مست مؤخرا سياسيين ونشطاء.

وقال إن "المهندس يحيى حسين عبد الهادي تم القبض عليه ومكانه غير معلوم، أشرف شحاتة ومصطفى النجار مختفيان، وعبد المنعم أبو الفتوح وشادي الغزالي حرب والدكتور حازم عبد العظيم في سجن انفرادي".

ورأى البرادعي المصنف في وسائل الإعلام الرسمية معارضا للسلطة، أن هذه الأسماء مجرد أمثلة من كثير لا يحصى، مشددا على استحالة أن يكون ما يحدث هو طريق المستقبل لبلاده.



وتواجه مصر انتقادات على الصعيدين الداخلي والدولي حيال ارتكاب تجاوزات في الشأن الحقوقي، غير أنها نفت مرارا وقوع انتهاكات خارج إطار القانون، وتعتبر ما يخرج من تقارير مجرد أكاذيب.