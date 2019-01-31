قبل زيارته لأبو ظبي.. البابا يستمع لشكاوى ضحايا حصار قطر

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر بابا الفاتيكان فرانشيسكو باتخاذ موقف إنساني عاجل لصالح ضحايا انتهاكات دول حصار قطر، وذلك قبل زيارته المرتقبة إلى دولة الإمارات الأحد المقبل للمشاركة في حوار بين الأديان.

والتقى رئيس اللجنة علي بن صميخ المري اليوم الخميس البابا في الفاتيكان، حاملا إليه شكاوى ومعاناة آلاف الأسر المشتّتة، والطلبة المطرودين من مدارسهم جراء استمرار الحصار الذي فرضته الإمارات والسعودية والبحرين بالإضافة إلى مصر، على قطر منذ 5 يونيو/حزيران 2017.

وقدم للبابا إيجازا عن تداعيات الحصار ورفض الدول المحاصِرة التجاوب مع شكاوى ونداءات المتضررين، إلى جانب تجاهلها نداءات المنظمات الدولية وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية.

وانتقد المري الخطاب المزدوج لحكومات دول الحصار التي تزعم دعمها للسلام العالمي، بينما تمعن في محاصرة الشعوب وانتهاك حقوقهم.

وسيزور البابا الإمارات بين يومي 3 و5 فبراير/شباط المقبل من أجل المشاركة في الحوار العالمي بين الأديان، بدعوة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والكنيسة الكاثوليكية في الإمارات.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها "حبر أعظم" إلى شبه الجزيرة العربية، وهي تسبق ببضعة أسابيع زيارة البابا المقررة إلى المغرب حيث يعتزم مواصلة نسج العلاقات مع العالم الإسلامي.