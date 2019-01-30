مركز أوروبي حقوقي يلاحق قادة التحالف السعودي الإماراتي

قالت المستشارة القانونية للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان لينده بيرك إن قادة التحالف السعودي الإماراتي المنتهكين للحقوق الإنسانية في اليمن ستتم ملاحقتهم في أوروبا.

وأشارت بيرك إلى ورود تقارير هائلة من منظمات من اليمن وثقت الانتهاكات، تتصدرها تقارير منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.

وذكرت المسؤولة الحقوقية أن ما يتم توثيقه هو في الغالب ضربات جوية غالبا ما تكون عشوائية، وبالتالي فإنها تنتهك القانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم الحرب.

ولفتت إلى أن "الجناة، متى تم تحديد هوياتهم والجرائم التي ارتكبوها في اليمن، فستتم ملاحقتهم ومواجهتهم في أوروبا".

وقالت إن التحقيق يشمل أيضا الإخفاء القسري والتعذيب في جنوب اليمن.