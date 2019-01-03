 سوريا.. قتل بالتعذيب واعتقالات بالآلاف

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سوريا.. قتل بالتعذيب واعتقالات بالآلاف

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: الاعتقال التعسفي سياسة مستمرة للنظام منذ تفجر الثورة عام 2011 (الفرنسية)
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: الاعتقال التعسفي سياسة مستمرة للنظام منذ تفجر الثورة عام 2011 (الفرنسية)

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 976 شخصا بسبب التعذيب في سوريا، واعتقال أكثر من 7700 شخص بيد مختلف الأطراف، خلال العام المنصرم 2018.

وأكدت الشبكة في تقرير وفاة 951 شخصا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري بينهم 11 طفلا وسيدتان.

وذكرت الشبكة أن سيدة قضت بسبب التعذيب على يد تنظيم الدولة الإسلامية، وأن تسعة أشخاص قضوا بسبب التعذيب بينهم طفل على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
    
كما وثقت مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، وخمسة آخرين على يد جهات أخرى.

وفي تقرير آخر عن حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، قالت إنه جرى تسجيل ما لا يقل عن 7706 حالات اعتقال في عام 2018، منها 580 في ديسمبر/كانون الأول وحده.

وذكر التقرير أن الأشخاص في سوريا يتعرضون للاعتقال التعسفي بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في مارس/آذار 2011، وأن المحتجزين بعد انقضاء محكومياتهم غالبا ما يخضعون للحبس الانفرادي تعسفيا ولعدة أشهر وأحيانا لسنوات.

وأكد التقرير أن النظام السوري مسؤول عما لا يقل عن 87% من حصيلة الاعتقالات التعسفية.

المصدر : الجزيرة
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