في حفل غنائها بالسعودية.. هل تشكر ماريا كاري لجين الهذلول؟

ناشدت شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول المغنية الأميركية الشهيرة ماريا كاري ألا تنسى أختها ودورها في حركة حقوق الإنسان أثناء حفلها الغنائي المقرر بالمملكة.

وقبل أيام أعلنت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عن إحياء كاري لأول مرة في البلاد حفلا موسيقيا في الـ31 من يناير/كانون الثاني الجاري ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

وعبر حسابها على تويتر عبرت علياء شقيقة لجين الهذلول عن أملها في أن تكون شقيقتها بين حضور الحفل، مستدركة لكنها خلف القضبان لأنها حاولت تحسين أوضاع النساء في السعودية.

وحثت علياء المقيمة في بلجيكا المغنية كاري على توجيه الشكر إلى لجين على مسرح الحفل بسبب ما رأته جهودا لشقيقتها أثمرت انفتاحا على الغناء والموسيقى.

وفي وقت سابق، وجهت علياء الهذلول سؤالا إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبيل جولة له في المنطقة زار فيها السعودية عما إذا كان سيطرح قضية شقيقتها المعتقلة خلال محادثاته في السعودية أم لا.

وكتبت علياء مقالا في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "أختي سجينة بالسعودية.. هل سيظل مايك بومبيو ساكتا؟" قالت فيه إن وزير الخارجية يزور السعودية اليوم، ويتوقع أن يناقش ملفات إيران واليمن وسوريا وآخر ما توصلت إليه التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واستطردت "لكن أدهشني أن مصير الناشطات السعوديات الشجاعات اللائي يقبعن في سجون المملكة بسبب تمسكهن بحقوقهن وكرامتهن لم يدرج في جدول أعمال زيارة بومبيو".

ثم سردت علياء -التي تعيش في بروكسل- بالتفصيل ما تتعرض له أختها لجين من تعذيب وحبس انفرادي وضرب وصعق وتحرش وتهديد بالاغتصاب والقتل، مؤكدة أن بعض جلسات التعذيب شارك فيها بالتعذيب والتهديد سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.