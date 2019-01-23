رغم قرار المحكمة الدولية.. قصص قطرية توثق انتهاكات إماراتية

عماد مراد-الدوحة

كان قرار محكمة العدل الدولية بإتاحة الفرصة للطلاب القطريين لإكمال تعليمهم في دولة الإمارات آخر بارقة أمل جديدة للطالبة "ص ع أ" لاستكمال دراستها في جامعة أبو ظبي أو الحصول على سجلاتها التعليمية بعد الحصار الذي فرض على قطر في يونيو/حزيران 2017.

لكن القرار الدولي لم يكن رادعا للسلطات الإماراتية التي أبقت على القيود أمام الطالبة ولم تستطع استكمال ما تبقى لها من اختبارات في مادتين فقط لتتخرج بعد ذلك.

الطالبة القطرية -التي رفضت الكشف عن اسمها خوف المزيد من التعسف من جانب الجامعة الإماراتية- اشتكت من تجاهل طلباتها المتكررة التي كان آخرها في أغسطس/آب الماضي لاستكمال دراستها، مما ألحق بها ضررا كبيرا تجلى في بقائها عامين دون الحصول على حقها في إنهاء دراستها الجامعية.

حالة الطالبة القطرية تتشابه مع 159 شكوى وثقتها اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان لمواطنين ومقيمين في دولة قطر لا يزالون محرومين من إمكانية وصولهم إلى مؤسساتهم التعليمية لعدم وجود آلية واضحة من قبل الإمارات بهذا الخصوص.

توثيق بالأرقام

وقد أصدرت اللجنة الوطنية اليوم تقريرا يوثق من خلال الأرقام وشهادات لمتضررين تنصل الإمارات من الالتزام بتنفيذ القرار التحفظي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، ويطالبها بوقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر فورا.

التقرير يوثق 745 حالة انتهاك حتى منتصف يناير/كانون الثاني الجاري ارتكبتها السلطات الإماراتية بحق مواطنين ومقيمين في دولة قطر سواء في مجال الطلبة أو لمّ شمل الأسر المشتركة أو الملكية، وذلك بعد ستة أشهر من إعلان سلطات أبو ظبي الالتزام بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.