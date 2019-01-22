 بعد اعتقال هاشمي.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك حقوق السود

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

البث الحي
ابحث

بعد اعتقال هاشمي.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك حقوق السود

جواد ظريف اتهم الولايات المتحدة بمواصلة انتهاك الحقوق المدنية للسود (غيتي)
جواد ظريف اتهم الولايات المتحدة بمواصلة انتهاك الحقوق المدنية للسود (غيتي)
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بمواصلة انتهاك الحقوق المدنية للسود.

جاء ذلك على خلفية اعتقال السلطات الأميركية للصحفية مرضية هاشمي، وهي أميركية سوداء اعتنقت الإسلام وعملت لمحطة تلفزيونية إيرانية رسمية.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر إن على الولايات المتحدة أن تبرر لماذا تعتبر مرضية هاشمي، الصحفية والجدّة، خطرة بدرجة كبيرة إلى حد يستوجب سجنها حتى تدلي بشهادتها أمام لجنة محلفين؟

وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة لا تزال، وبعد خمسين عاما من اغتيال مارتن لوثر كينغ، تنتهك الحقوق المدنية للرجال والنساء السود.

وفي وقت سابق، أدان المجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للقضاء الإيراني في بيان اعتقال الصحفية هاشمي، وهي مقدمة برامج في قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية.

واعتبر أن تعرض هاشمي للعنف والإهانة خلال توقيفها من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) مثال واضح على الاعتقال التعسفي والعنف وانتهاك حرية التعبير.

يذكر أن مرضية هاشمي مواطنة أميركية مولودة باسم ميلاني فرانكلين، وكانت قد تحولت إلى الإسلام، لكن إيران تعهدت بالدفاع عنها نظرا لزواجها من إيراني.

وقال ظريف الأربعاء إن "توقيف مرضية هاشمي من قبل الولايات المتحدة هو تصرف سياسي غير مقبول يعتدي على حرية التعبير".
المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية:
متعلقات
احتفال ونصب تذكاري للوثر كنغ
ممفيس تحيي الذكرى الـ50 لاغتيال لوثر كينغ
طهران لواشنطن: مؤتمر وارسو دليل عجز ويأس سياسي
وول ستريت جورنال: البيت الأبيض طلب من البنتاغون خيارات لقصف إيران
أهم الأخبار
المزيد من حريات
باستخدام كلاب وغازات.. الاعتداء على أسرى فلسطينيين
لإنهاء حبس الصحفي هشام جعفر.. بلاغ ضد مسؤول قضائي بمصر
جلد وضرب للمهاجرين بليبيا.. أي مسؤولية على أوروبا؟
هل يمحو نجوم الكرة آثار انتهاكات السعودية؟