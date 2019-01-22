بعد اعتقال هاشمي.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك حقوق السود

جاء ذلك على خلفية اعتقال السلطات الأميركية للصحفية مرضية هاشمي، وهي أميركية سوداء اعتنقت الإسلام وعملت لمحطة تلفزيونية إيرانية رسمية.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر إن على الولايات المتحدة أن تبرر لماذا تعتبر مرضية هاشمي، الصحفية والجدّة، خطرة بدرجة كبيرة إلى حد يستوجب سجنها حتى تدلي بشهادتها أمام لجنة محلفين؟

وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة لا تزال، وبعد خمسين عاما من اغتيال مارتن لوثر كينغ، تنتهك الحقوق المدنية للرجال والنساء السود.

وفي وقت سابق، أدان المجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للقضاء الإيراني في بيان اعتقال الصحفية هاشمي، وهي مقدمة برامج في قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية.

واعتبر أن تعرض هاشمي للعنف والإهانة خلال توقيفها من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) مثال واضح على الاعتقال التعسفي والعنف وانتهاك حرية التعبير.

يذكر أن مرضية هاشمي مواطنة أميركية مولودة باسم ميلاني فرانكلين، وكانت قد تحولت إلى الإسلام، لكن إيران تعهدت بالدفاع عنها نظرا لزواجها من إيراني.