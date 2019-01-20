هل يمحو نجوم الكرة آثار انتهاكات السعودية؟

اتهم اتحاد الصحفيين الإيطالي رابطة النخبة في الدوري الإيطالي بالسعي لمساعدة السعودية في تحسين وجهها بإقامة مباراتها فيها، رغم الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وبحسب الاتحاد، فإن الرابطة تساعد الرياض على التملص من قوانينها "الصارمة" القائمة على الفصل بين الجنسين، ومن الحرب الوحشية في اليمن والقمع على الأصوات المنشقة، بما في ذلك القتل الوحشي لجمال خاشقجي.

وقالت مجلة تايم الأميركية إن إحجام كبار لاعبي وأندية الرياضة عن التحدث ضد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية أثار اتهامات بأنهم متواطئون في "الغسيل الرياضي" للدولة الخليجية.

جاء ذلك تعليقا على نجاح البرتغالي كريستيانو رونالدو في حسم أولى بطولات فريقه يوفنتوس يوم الأربعاء، بعدما منحه الفوز على ميلان في كأس السوبر الإيطالية خلال المباراة التي استضافتها مدينة جدة.

ورأت المجلة أن مبلغ ثمانية ملايين دولار الذي تدفعه السعودية مقابل الحق في إقامة كل واحدة من ثلاث مباريات السوبركوبا التي من المقرر أن تستضيفها على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ يشكل "ثمن الصمت" في وجه القنابل التي كانت تقتل المدنيين في اليمن لمدة أربع سنوات، وفي مواجهة تجنيد الأطفال، وفي مواجهة القتل الوحشي لخاشقجي.

واتهم اتحاد الصحفيين أولئك المتورطين في تلك الصفقة بتسديدهم ركلة مهمة في وجه حقوق الإنسان.