مسؤولة أممية: ندرس انتهاكات دول الحصار بحق طلاب قطر

قالت مسؤولة أممية إنها تلقت دعوات لدراسة الانتهاكات التي طالت مئات الطلاب القطريين الذين حرموا من حقهم في التعليم جراء الأزمة الخليجية.

وأوضحت المقررة الأممية الخاصة بالتعليم كومبو بالي -خلال ندوة في الدوحة- أنها تدرس تلك الانتهاكات انطلاقا من موقعها كمقررة خاصة معنية بالتعليم.

وأشارت إلى أنها التقت خلال زيارتها إلى الدوحة مع العديد من المتضررين من الأزمة الخليجية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا عليها، وكان من المتأثرين بذلك مئات الطلاب القطريين الدارسين في عدد من الدول الخليجية.

وأقيمت الندوة بعنوان "دور المقررين الخواص بالأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، بالتعاون بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.