 مسؤولة أممية: ندرس انتهاكات دول الحصار بحق طلاب قطر

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

البث الحي
ابحث

مسؤولة أممية: ندرس انتهاكات دول الحصار بحق طلاب قطر

كومبو بالي: التقيت خلال زيارتي للدوحة مع العديد من المتضررين من الأزمة الخليجية (صحيفة الشرق القطرية)
كومبو بالي: التقيت خلال زيارتي للدوحة مع العديد من المتضررين من الأزمة الخليجية (صحيفة الشرق القطرية)

قالت مسؤولة أممية إنها تلقت دعوات لدراسة الانتهاكات التي طالت مئات الطلاب القطريين الذين حرموا من حقهم في التعليم جراء الأزمة الخليجية.

وأوضحت المقررة الأممية الخاصة بالتعليم كومبو بالي -خلال ندوة في الدوحة- أنها تدرس تلك الانتهاكات انطلاقا من موقعها كمقررة خاصة معنية بالتعليم.

وأشارت إلى أنها التقت خلال زيارتها إلى الدوحة مع العديد من المتضررين من الأزمة الخليجية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا عليها، وكان من المتأثرين بذلك مئات الطلاب القطريين الدارسين في عدد من الدول الخليجية.

وأقيمت الندوة بعنوان "دور المقررين الخواص بالأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، بالتعاون بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.

المصدر : وكالة الأناضول
كلمات مفتاحية:
متعلقات
وزير خارجية قطر: عدم حلحلة أزمة الخليج سببه رفض بعض دول الحصار
مساع لاستعادة حقوق الطلاب القطريين بدول الحصار
بلومبيرغ: أسواق المال القطرية الأفضل خليجيا رغم الحصار
رغم الحصار.. قطر مستعدة للعمل بلجان مجلس التعاون الخليجي
أهم الأخبار
المزيد من حريات
شاهد.. تعرف على أبرز الأديان في العراق
كندا تدعو مجددا للإفراج عن مدون سعودي وتعتبر قضيته "أولوية"
أمنيستي تطالب مصر بكشف مصير المحامية هدى عبد المنعم
هيومن رايتس ترسم صورة قاتمة للوضع الحقوقي العربي