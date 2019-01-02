أحكام إعدام جاهزة.. هل يصطبغ عام مصر الجديد بالدم؟

عبد الرحمن محمد-القاهرة

يسدل عام 2018 ستاره على أكبر عدد من أحكام الإعدام الصادرة في مصر بالمقارنة مع غيره من السنوات التي تلت الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013، إلا أن حقوقيين ونشطاء يتخوفون من أن يشهد العام الجديد وضعا أسوأ في هذا المسار.

وحسب مصادر حقوقية مختلفة، فقد شهد العام المنصرم إصدار أكثر من 580 حكما بالإعدام وإحالة أوراق 77 آخرين للمفتي، في حين تم تنفيذ الإعدام بحق 32 منهم، ومن هؤلاء عشرة حوكموا في قضايا سياسية، وهو ما يعني زيادة بنسبة 30% بالمقارنة مع أحكام الإعدام في 2017 التي بلغت قرابة 400.

رقم غير مسبوق

غير أن بلوغ ما أيدته محكمة النقض من أحكام إعدام بشكل نهائي 76 حالة، حسب تقدير حقوقيين، وهو عدد غير مسبوق لم تشهده أي من الأعوام السابقة، يدفع إلى التخوف من أن يشهد العام الجديد تنفيذا غير مسبوق لتلك الأحكام، مما ينذر بأن يكون عاما دمويا بحق معارضي النظام.

ومع هذه التخوفات، التي تعضدها إفادات مصادر مقربة من السلطات بوجود نية لدى النظام بإجراءات حازمة وحاسمة خلال عام 2019 بحق المدانين بتهم الإرهاب، وفي مقدمة ذلك تنفيذ أحكام الإعدام النهائية، يتوقع حقوقيون أن يتفاقم رد الفعل المقابل لتنفيذ تلك الأحكام بشكل لا يمكن التكهن بحجم تأثيره على المشهد المصري.

الموقف الدولي تجاه تدهور الأوضاع الحقوقية بمصر، وفي مقدمة ذلك أحكام الإعدام، والذي يعتبره مراقبون "باهتا" من قبل الأنظمة و"متقدما" من قبل المنظمات، يدفع بدوره كذلك إلى التساؤل عن حجم تأثيره على تلك الأحكام، ومدى فاعليته في الحؤول دون تنفيذ النظام المصري إعدامات جديدة في 2019.

وكان البرلمان الأوروبي قد طالب السلطات المصرية مع نهاية 2018 بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، كما أعربت الأمم المتحدة مؤخرا عن صدمتها إزاء تنفيذ أحكام إعدام، كما حذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه من مغبة تنفيذ مصر أحكام الإعدام الصادرة على خلفية قضية رابعة.