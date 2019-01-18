 أمنيستي تطالب مصر بكشف مصير المحامية هدى عبد المنعم

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أمنيستي تطالب مصر بكشف مصير المحامية هدى عبد المنعم

السلطات المصرية اعتقلت هدى عبد المنعم مع 30 ناشطا حقوقيا منذ أكثر من شهرين (الجزيرة)
السلطات المصرية اعتقلت هدى عبد المنعم مع 30 ناشطا حقوقيا منذ أكثر من شهرين (الجزيرة)

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالكشف عن مكان احتجاز الناشطة الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا هدى عبد المنعم (60 عاما)، وإطلاق سراحها فورا.

وقالت المنظمة في بيان إن السلطات المصرية أخفت المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم قسريا لمدة 20 يوما، قبل أن تعرضها على نيابة أمن الدولة العليا، والآن تحتجزها في مكان مجهول. 

وأوضحت المنظمة الدولية أنه منذ 2 ديسمبر/كانون الأول 2018 وحتى 14 يناير/كانون الثاني 2019، لم يتمكن محامي هدى عبد المنعم وعائلتها من معرفة مكان احتجازها.

واعتقلت السلطات المصرية هدى عبد المنعم مع 30 ناشطا حقوقيا مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعد ذلك بأيام تساءل مغردون عن مكان احتجازها، وأطلقوا من خلال وسم #هدى_عبدالمنعم_فين؟ نداء حقوقيا إلكترونيا للكشف عن مصيرها.

وأدانت منظمة العفو الدولية اعتقال الناشطة وزملائها الحقوقيين، وطالبت السلطات بالإفراج عنهم والتوقف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة
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