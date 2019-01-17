هيومن رايتس ترسم صورة قاتمة للوضع الحقوقي العربي

رسمت هيومن رايتس ووتش صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان بالعالم العربي، من التجويع والقتل باليمن، إلى "الصورة الملطخة" للسعودية، إلى الاعتقالات بالبحرين والإمارات، إلى ملاحقة الصحفيين والناشطين الحقوقيين بمصر، إلى التضييق على الحريات بموريتانيا.

وقالت المنظمة في تقريرها العالمي 2019 إن التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثيين المسلحة شاركا في صراع حوّل الأزمة الإنسانية في اليمن إلى كارثة شاملة.

وأشارت إلى أنه منذ تصاعد النزاع المسلح في مارس/آذار 2015، ارتكبت الأطراف المتحاربة العديد من انتهاكات قوانين الحرب، وزادت من تدهور الحالة الإنسانية للبلد، وفشلت في محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية "هاجموا عشوائيا وساهموا في الإخفاء القسري" كما منع وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين اليمنيين.

وعن السعودية قالت المنظمة إن مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول على يد عناصر سعودية داخل القنصلية السعودية سلط الضوء على الانتهاكات المستمرة وتصاعد القمع ضد المعارضين والناشطين الحقوقيين في البلاد.

وقال مايكل بيج، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن مقتل خاشقجي أضر بسمعة ولي العهد محمد بن سلمان فضلا عن أنه كشف أيضا نمط تصرفات غير قانونية للقيادة السعودية.

وأضاف "إذا كان لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، على السلطات الإفراج فورا عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية".