 السلمان: 5000 معتقل رأي بالبحرين و200 ضحية تعذيب

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

البث الحي
عـاجـل: وسائل إعلام دانماركية: الحكومة الدانماركية بصدد تعليق تصدير الأسلحة إلى الإمارات بسبب حرب اليمن
ابحث

السلمان: 5000 معتقل رأي بالبحرين و200 ضحية تعذيب

منظمات حقوقية عديدة رصدت انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في البحرين (الأوروبية)
منظمات حقوقية عديدة رصدت انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في البحرين (الأوروبية)

قال رئيس مركز البحرين للحوار والتسامح الشيخ ميثم السلمان إن الوضع في البحرين شهد تدهورا على كافة المستويات الحقوقية والمدنية والسياسية.

وأضاف خلال مؤتمر في بيروت أنه يوجد أكثر من خمسة آلاف معتقل رأي في البحرين، بالإضافة إلى مئتي ضحية بسبب الاستخدام المفرط للقوة والقتل والتعذيب.

وكانت مؤسسة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية أعلنت مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أنها رصدت في تقرير لها خلال عام 2018 استمرار مملكة البحرين في الانتهاكات ضد مواطنيها.

وقالت المؤسسة -التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها- إن المعلومات التي استطاعت الحصول عليها تشير إلى وقوع أكثر من 86 انتهاكا في البحرين خلال العام الماضي، من بينها إصدار أحكام واعتقال وإخفاء قسري.

كما وثقت مئات الاستدعاءات والتحقيقات من قبل وزارة الداخلية البحرينية على خلفية النشر، كانت في غالبيتها لصحفيين وناشطين نشروا آراءهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو في القنوات التلفزيونية.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
إدانة أوروبية وحقوقية لسجن ناشطيْن في البحرين والإمارات
الأمم المتحدة: تأييد الحكم على نبيل رجب يؤكد استمرار القمع في البحرين
اعتقال وإخفاء قسري.. انتقادات لسجل البحرين الحقوقي في 2018
بومبيو يتفادى إثارة وضع حقوق الإنسان خلال زيارته للبحرين
أهم الأخبار
المزيد من حريات
دعوة لتحرك أممي عاجل لإنقاذ المعتقلين بسجون الإمارات في عدن
مرصد حقوقي يطالب السعودية بالكشف عن مصير ناشطين ودعاة بارزين
بعد 70 عاما.. تبرئة سود اتهموا ظلما باغتصاب فتاة بيضاء
الحريات الأكاديمية بالإمارات في مجهر جمعية أميركية