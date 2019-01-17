السلمان: 5000 معتقل رأي بالبحرين و200 ضحية تعذيب

قال رئيس مركز البحرين للحوار والتسامح الشيخ ميثم السلمان إن الوضع في البحرين شهد تدهورا على كافة المستويات الحقوقية والمدنية والسياسية.

وأضاف خلال مؤتمر في بيروت أنه يوجد أكثر من خمسة آلاف معتقل رأي في البحرين، بالإضافة إلى مئتي ضحية بسبب الاستخدام المفرط للقوة والقتل والتعذيب.

وكانت مؤسسة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية أعلنت مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أنها رصدت في تقرير لها خلال عام 2018 استمرار مملكة البحرين في الانتهاكات ضد مواطنيها.

وقالت المؤسسة -التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها- إن المعلومات التي استطاعت الحصول عليها تشير إلى وقوع أكثر من 86 انتهاكا في البحرين خلال العام الماضي، من بينها إصدار أحكام واعتقال وإخفاء قسري.

كما وثقت مئات الاستدعاءات والتحقيقات من قبل وزارة الداخلية البحرينية على خلفية النشر، كانت في غالبيتها لصحفيين وناشطين نشروا آراءهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو في القنوات التلفزيونية.