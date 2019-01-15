مجازر الهيريروس بناميبيا أولى مجازر القرن العشرين

نبش موقع لنوفيل أوبسرفاتور الفرنسي هذا الأسبوع عن المجزرة التي قامت بها الإمبراطورية الألمانية بحق الهيريروس والناماس في جنوب غرب أفريقيا بين عامي 1904 و1908، وذلك وفقا لتقليد درج عليه الموقع بالعودة للمكتبة الوطنية الفرنسية في الحقبة الاستعمارية لعرض قصص من الصحف الصادرة في ذلك التاريخ.



وقال الموقع إن تلك المجزرة -التي وقعت قبل ولوج النازية للسلطة بأقل من ثلاثة عقود- بقيت طي النسيان، مع أنها أول إبادة جماعية في القرن العشرين وأودت بحياة 8500 شخص من قبل جنود الريخ الألماني الثاني.



وكان سبب هذه المجزرة -كما أوردت الصحيفة- أن قبيلة الهيريروس بعد نفاد قطعانها بسبب الطاعون البقري، انتفض أفرادها بدعم من جيرانهم الناماس وتحت قيادة زعيمهم صمويل فاهايرو رئيس منطقة أوكاهانجا ضد الألمان في 12 يناير/كانون الثاني 1904، وخربوا السكك الحديدية وخطوط التلغراف وأحرقوا المزارع وقتلوا مئات المحتلين.



تغطية الحدث

وبعد أسبوع من الانتفاضة، أعلنت صحيفة "ليكو دو باري" اليومية ذات الاتجاه المحافظ بصفة جد مقتضبة بدء الثورة تحت عنوان "عصيان خطير"، وفي اليوم نفسه قامت منافستها المسماة "لو جورنال" بنشر تقرير مفصل عن الحادثة حول الذعر الذي انتاب الألمان وحالة الفوضى العارمة التي اعترتهم في ذلك الوقت، إلى درجة أن صحيفة دوتش تسايتونغ الألمانية اعتبرت أن من العار عدم القدرة على السيطرة على تلك الانتفاضة، وأن ذلك يلحق الضرر بهيبة الإمبراطورية كقوة استعمارية مهيمنة.

وأفادت الصحيفة أن ثيودور ليوتوين حاكم مستعمرة الجنوب الغربي وقائد الجيش الاستعماري إذاك قام بقمع دموي لهذه الانتفاضة، إلا أن الصحف الفرنسية تجاهلت ذلك، أما الصحف الألمانية فكانت مهتمة أساسا بنشر رسائل الجنود الألمان التي يعبرون فيها عن الوضعية المزرية التي يعيشها المستوطنون.

وتمر الأشهر من دون تمكن الألمان من السيطرة على الوضع، ولكن عندما عين قيصر ألمانيا فيلهيام الثاني الجنرال لوثر فون تروثا قائدا للجيش الاستعماري، بدأت المجزرة الحقيقية، كما تقول الصحيفة.

وقام الجنرال ورجاله بقتل النساء والأطفال وتسميم آبار المياه، وأعطيت الأوامر بإبادة تلك القبائل الأفريقية في 2 أكتوبر/تشرين الأول من طرف الجنرال نفسه الذي كان يطمح لخلق منطقة بيضاء خالية من الزنوج، كما أوردت الصحفة.

وتم اعتقال قرابة 3500 سجين وسموا بالنار بحرفي "GH" إشارة إلى الحرفين الأولين من كلمتي سجين هريرو بالألمانية، وتم تعذيبهم، وأجرى الطبيب الألماني يوجين فيشتر تجارب على بعضهم لإثبات تفوق العنصر الأبيض على الأجناس الأخرى، وقد تأثرت النازية بزعامة أدولف هتلر بتجاربه تلك، ولم ينجُ من أولئك السجناء سوى مئتين، بحسب مصادر الصحيفة.

بداية الإدانة

وكان أول من أدان هذه الممارسات الشنيعة -بحسب الصحيفة- هو الصحفي (قبل أن يعين وزيرا) جورج كليمانصو، وقد كتب في يومية لورور الفرنسية افتتاحية عنوانها "من الحضارة" فصّل فيها كل الفظائع التي ارتكبها الجنرال من قتل للنساء والأطفال والمدنيين العزل، وقد طالبت صحافة برلين بعد ذلك بعزل هذا القاتل البشع ولكن دون جدوى.

وقد أقيل الجنرال من منصبه بعد أن أبيد ما يناهز 80% من الهيريروس و50% من الناماس، بحسب المصادر، واعتبر الكثير من المؤرخين أن هذه المجازر كانت إرهاصات لإبادة اليهود من طرف الريخ الثالث إبان الحرب العالمية الثانية

وختمت الصحيفة بأن ألمانيا لم تعتذر لشعب ناميبيا عن هذه المجزرة إلا بعد مرور قرن من الزمن، حين قدمت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية هايد ماري فيكزوريك تسويل في أغسطس/آب 2004 اعتذارا بمناسبة احتفالات إحياء ذكرى المجازر، واعترفت بالمسؤولية الأخلاقية والتاريخية لبلدها عنها.