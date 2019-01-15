بسجن في طهران.. بريطانية تضرب عن الطعام

كشف زوج بريطانية من أصل إيراني تعمل مديرة لمؤسسة خيرية عن أنها بدأت إضرابا عن الطعام في سجن بطهران احتجاجا على معاملتها.

واعتقلت السلطات الإيرانية نازانين زاغاري-راتكليف (40 عاما)، وهي مديرة مشروع بمؤسسة تومسون رويترز، في أبريل/نيسان 2016 في مطار بطهران عندما كانت بصدد العودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية.

وصدر حكم بسجنها خمسة أعوام بعد إدانتها بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية، وهو اتهام تنفيه أسرتها ومؤسسة تومسون رويترز، وهي منظمة خيرية تعمل بشكل مستقل عن تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء.

وقال زوجها ريتشارد راتكليف "اتصلت نازانين بي هذا الصباح لتؤكد من سجن إيفين أنها بدأت الإضراب عن الطعام هذا الصباح. مبدئيا سيكون إضرابا لمدة ثلاثة أيام".

وأضاف أن نازانين تتخذ هذا الإجراء للضغط من أجل تلبية مطالبها بعرضها على أطباء متخصصين لعلاجها من مشاكل صحية والسماح بعلاجها كما يصف الأطباء.

وفي وقت سابق قالت بريطانيا إنها لن تسمح بأن تذهب قضية نازانين طي النسيان. وقال وزير الخارجية جيريمي هنت إنه استدعى السفير الإيراني لدى لندن أمس الاثنين للمطالبة بحصولها فورا على الرعاية الطبية التي تحتاجها.