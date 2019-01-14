انتهاكات الإمارات تحت مجهر الجمعية الأميركية للقانون الدولي

تستضيف الجمعية الأميركية للقانون الدولي في واشنطن غدا الثلاثاء ندوة للبحث في انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة لدولة الإمارات داخل حدودها وفي اليمن، وذلك بدعوة مشتركة من الجمعية الأميركية، ومنظمة "لا سلام بدون عدالة"، و"مشروع سلام اليمن".

وقال منظمو الندوة في وثيقة الدعوة "في الوقت الذي يتجه فيه الانتباه العالمي إلى منطقة الخليج والصراع الكارثي في اليمن، تتصدر الأخبار عناوين بشأن حقوق الإنسان والوضع الإنساني داخل الإمارات وخارج حدودها. وهذه الفعالية ستبحث في آفاق تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة في هذه الأوقات الصعبة".

وتعقد الندوة على جلستين، تبحث الأولى التحديات التي تعترض حقوق الإنسان وحكم القانون داخل الإمارات، وتناقش "الانتهاكات المنهجية" في ضوء الاعتقالات والاحتجاز والنظام القضائي.

وتناقش الجلسة تجربة اعتقال الأكاديمي ماثيو هيدجز في الإمارات الذي سيكون من بين المتحدثين، كما يبحث المشاركون أيضا في الصلة بين الانتهاكات الداخلية وبين الانتهاكات المماثلة التي وقعت داخل السجون التي تديرها الإمارات في اليمن.

أما الجلسة الثانية فتناقش السياسات الخارجية للإمارات في ضوء مشاركتها في الحرب الدائرة باليمن، ومدى توافق هذه السياسات مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها لإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين.

ويشارك في الندوة عدد من الأكاديميين والحقوقيين، بينهم ممثل لمنظمة هيومن رايتس ووتش.