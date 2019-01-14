إعدام مريض نفسي بباكستان يثير غضبا أمميا

انتقدت خبيرتان مستقلتان لدى الأمم المتحدة باكستان بشدة لتوجهها نحو إعدام مريض نفسي، وعدّت ذلك خرقا فاضحا من قبل باكستان لالتزاماتها الدولية.

وأدين الشرطي خيزار حياة بقتل زميل له في عام 2003، ومن المقرر إعدامه غدا، وفق بيان للمقررتين الخاصتين للأمم المتحدة أغنيس كالامار وكاتالينا ديفانداس.



ودعت المقررتان باكستان إلى التراجع عن "الإعدام التعسفي" للشرطي السابق، مشيرتين إلى أن "فرض حكم الإعدام على من يعانون إعاقات نفسية خرق فاضح من قبل باكستان لالتزاماتها الدولية".



ومن المقرر أن تعقد المحكمة الباكستانية العليا جلسة استماع اليوم الاثنين لتحديد ما إذا كان سيتم المضي قدما في تنفيذ الحكم، كما أعلنت جمعية "مشروع العدالة في باكستان" غير الحكومية التي تدعم المتهم.



وتقول الجمعية إن أطباء شرعيين شخصوا في العام 2008 إصابة خيراز حياة (60 عاما) بفصام في الشخصية.



وكانت "اللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان" قد أصدرت أمرا بتعليق إعدامه لأسباب إنسانية، لكن قاضيا في ولاية لاهور أصدر في العاشر من الشهر الجاري مذكرة بتنفيذ الحكم، وفق خبيرتي الأمم المتحدة، اللتين اعتبرتا أن "تطبيق حكم الإعدام في هذه الحال مخالف للقانون ويعني إعداما تعسفيا، كما أنه عقاب قاس ولا إنساني ومسيء".