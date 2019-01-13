سهى جبارة: تعرضت لتعذيب قاس في سجون السلطة الفلسطينية

قالت الناشطة الفلسطينية سهى جبارة -المفرج عنها من سجون السلطة الفلسطينية الأربعاء الماضي- إنها تعرضت لأنواع قاسية من التعذيب خلال فترة اعتقالها من الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في معتقل اللجنة الأمنية بمدينة أريحا.

وأوضحت سهى -البالغة من العمر ثلاثين عاما- أنها تعرضت لتعذيب قاس وشتائم وسوء معاملة.

وأشارت إلى أنها أجبرت خلال التحقيق على التوقيع تحت التهديد على وثيقة اعترافات باتهامات زائفة، كما تعرضت لسوء المعاملة أثناء نقلها بين المستشفيات في فترة إضرابها عن الطعام الذي استمر 27 يوما داخل المعتقل.

وذكرت أنها اتهمت جنائيا من النيابة العامة والمحققين بجمع وتلقي أموال بطريقة غير شرعية.

وقد نفت النيابة العامة -في بيان- تعرض سهى جبارة للتعذيب أو انتهاك حقوقها خلال فترة توقيفها "القانونية"، وأكدت أنها أحالتها إلى محكمة الجنايات للمحاكمة بعد إنهاء إجراءات التحقيق في قضيتها.

بدوره أكد مدير مكتب منظمة العفو الدولية في القدس صالح حجازي أن التحقيق لم يكن نزيها أو مستقلا، وطالب مكتبَ المدعي العام بالكشف عن تفاصيل التحقيق وتوفير التقارير الطبية من مستشفى أريحا وتسليمها للمحامين.