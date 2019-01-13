هيئة محلفين أميركية تدين زوجين استعبدا طفلة أفريقية وعذباها

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير لها أن هيئة محلفين أميركية أدانت زوجين في تكساس بتهمة استعباد وتعذيب طفلة أفريقية واحتجازها في منزلهما لسنوات، وإجبارها على العمل بدون أجر.



وتضيف الصحيفة أن محمد توري نجل رئيس غينيا السابق وزوجته دينيس كروس يواجهان عقوبة السجن لنحو عشرين عاما لجلبهما الطفلة من قرية ريفية في غينيا، مشيرة إلى أن هيئة محلفين اتحادية أدانت الزوجين اللذين استعبدا الطفلة في منزلهما بتكساس منذ 16 عاما.

وتوضح أن محمد -نجل أول رئيس لغينيا أحمد سيكو توري- وزوجته أحضرا الطفلة من قريتها في غينيا إلى تكساس بالولايات المتحدة عندما كان عمرها خمس سنوات فقط.

جلد وإساءة

ويضيف التقرير أن الزوجين أجبرا الطفلة على الطهي ونظافة ورعاية أطفالهما دون أجر، وأنهما كانا يضربانها ويجلدانها وينعتانها بالكلبة.

وتمكنت الفتاة في النهاية من الفرار من المنزل في ساوث ليك بمساعدة من الجيران عام 2016.

وتنسب الصحيفة إلى مساعد المدعي العام إريك دريباند قوله إن الزوجين اعتديا على حرية طفلة، وعاملاها بوحشية وأجبراها على العمل في منزلهما دون أجر لسنوات.



ويضيف دريباند أن الاتجار بالبشر جريمة مخزية وغير مقبولة، وأن هذا الحكم يجب أن يبعث برسالة واضحة للغاية مفادها أنه سيتم التحقيق في هذه الحالات وستتم ملاحقتها بقوة لمحاسبة المُتاجرين بالبشر وتحقيق العدالة لضحاياهم.

ضحية وتعذيب

ونسبت الصحيفة إلى مصادر في وزارة العدل الأميركية قولها إن توري وزوجته كانا من عائلات قوية وثرية وذات صلة سياسية في غينيا، بينما كانت ضحيتهما فقيرة وغير متعلمة وتنحدر من قرية ريفية صغيرة.

وعندما علمت والدة الفتاة أن الزوجين رتبا عملية إحضار طفلتها إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2000 حاولت إخفاءها، لكن دون جدوى.

ويضيف التقرير أن الزوجين عزلا الطفلة في تكساس ومنعاها من الذهاب إلى المدرسة، على عكس أطفالهم الذين كان بعضهم في نفس العمر.

وكان الزوجان يعرضان الطفلة الأفريقية للإساءة البدنية واللفظية كي تبقى تمتثل لأوامرهما.



وشملت العقوبات التي تعرضت لها الطفلة على يدي الزوجين الجلد بسلك كهربائي والرش بخرطوم المياه، وإجبارها على النوم بمفردها في حديقة قريبة من المنزل.