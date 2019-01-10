المعتقلات السعوديات.. هيئة تحقيق بريطانية تصدر تقريرها قريبا

قالت هيئة التحقيق البريطانية المستقلة في وضع الناشطات السعوديات المعتقلات إن الرياض أخفقت في الرد على طلبها بزيارة الناشطات.

وأوضحت -في بيان- أن المهلة التي منحتها للسلطات السعودية انتهت دون إصدار أي تصريحات أو تعليقات من جانب الرياض.



وأضافت الهيئة أنها ستستمر في إعداد تقريرها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلات في السعودية، مؤكدة صدور هذا التقرير نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.



وفي مقابلة مع الجزيرة، قال رئيس هيئة التحقيق البريطانية المستقلة كريسبن بلانت إن الهيئة لم تتلق ردا من الرياض، رغم وجود معلومات تؤكد تسلم السلطات السعودية طلب الزيارة.



وأضاف أن الهيئة تلقت معلومات كثيرة من منظمات حقوقية، ومن أقرباء لسجناء رأي سعوديين بشأن تعرضهم لانتهاكات، لا سيما التحرش الجنسي والتعذيب.



وقال رئيس الهيئة إن اعتقال النشطاء وتعذيبهم لمجرد ممارستهم حق التعبير عن الرأي أمر يبعث على القلق، مضيفا أن أعضاء بمجموعة العلاقات السعودية البريطانية البرلمانية يعيدون النظر في العلاقة مع الرياض.

من جهته، أكد سكرتير الهيئة طيب علي حصول الهيئة على كم كبير ومهم من الأدلة ذات العلاقة بالمعتقلين.