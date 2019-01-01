العراق.. عندما يضيق الوطن وتكون الخيام مأوى

وليد المصلح-بغداد



عندما تتلاشى الأحلام ويكون اليوم أشد إيلاما من الأمس، ما بين غربة يعيشها المرء في نفسه وغربة أخرى في وطنه، فأنت في مخيمات النازحين.



تمضي وتتوالى السنون، والغصة في نفسه عميقة وجذوة الشوق تحرق الأنفاس، بعد تنهد وحشرجة في الحلقوم يستأنف "أبو أحمد" قصته مع النزوح بصوت متقطع من شدة الانفعال "تركنا هاهنا كالأموات منذ سنين لا يذكرنا أحد غير برد الشتاء وقيظ الصيف".

أبو أحمد الذي نزح قسرا من جرف الصخر (النصر حاليا) شمالي محافظة بابل ومعه مئة ألف أو يزيدون من سكان المنطقة، ما زالوا مشرذمين بين مخيمات الإيواء في إقليم كردستان، بينما مناطقهم حررت بعد أيام قلائل من قبضة تنظيم الدولة عام 2014.

تحديات إضافية

الأمطار والسيول تحد آخر يختبر صبر ساكني الخيام ويضاعف من وطأة المعاناة، تقتلع السيول الخيام والمؤن وتجرف معها ما تبقى لديهم من عزيمة وجلد.

مدير ناحية النمرود يتحدث عن واقع مأساوي في مخيمات الناحية الثلاثة الواقعة جنوبي الموصل، ويصف للجزيرة نت المشهد عند هطول المطر "الأمطار أغرقت معظم هذه المخيمات وفقد النازحون أغذيتهم ومؤنهم بسببها، فتجردوا من كل شيء وبقوا وحدهم في العراء".

منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أعلنت أن "مئات الآلاف من الأطفال النازحين في خطر محدق إثر انخفاض درجات الحرارة في المناطق الشمالية وتوالي سيول الأمطار، تنهشهم الأمراض وسط غض للطرف من قبل الجهات المعنية".

عشرات الآلاف من أطفال المخيمات أضحوا بين فكي كماشة بلا تعليم أو أوراق ثبوتية، تتفاقم أوضاعهم كل يوم، مما ينذر بجيل من الأمية والجهل حاضره مؤلم ومستقبله معتم.