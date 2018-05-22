الخيانة.. آخر فصول التهم لنشطاء السعودية

محمد غلام

غير أنه يمكن أن تعتقل أحيانا دون سبب واضح، ويمكن أن يزج بك وراء القضبان حتى بمجرد الصمت.

تلك هي السعودية في نسختها الجديدة ممهورة بختم ولي العهد محمد بن سلمان الطامح إلى كرسي المملكة مهما كانت العوائق.

قدم محمد بن سلمان نفسه ابتداء كمصلح، ولكن وعوده وفق منظمة العفو الدولية "ذهبت هباء في خضم حملة القمع المكثفة لأصوات المعارضة".