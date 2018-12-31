وصفته بالمخزي.. أمنستي تدين حكما بسجن معارض بحريني

دانت منظمة العفو الدولية بشدة إدانة الناشط البحريني البارز نبيل رجب بالسجن خمس سنوات لمجرد نشر تغريدات، وقالت إن ذلك يمثل "مهزلة كاملة". ودعت إلى إطلاق سراحه "فورا ودون قيد أو شرط".

وقالت لين معلوف مديرة مكتب الشرق الأوسط في العفو الدولية إن قرار محكمة التمييز البحرينية تأييد حكم ذي درجة أدنى صدر في فبراير/شباط الماضي بسجن الحقوقي البحريني "قرار مخز وسخرية من العدالة".

وأضافت أن "قرار التمسك بإدانة نبيل رجب والحكم بالسجن لمدة خمس سنوات لمجرد نشر تغريدات تعبر عن آرائه يعرض نظام القضاء في البحرين لمهزلة كاملة".

وتابعت أن نبيل رجب سجين رأي وقد "قضى عامين خلف القضبان بما في ذلك تسعة أشهر مؤلمة في الحبس الانفرادي، وهو ما يعادل التعذيب".

وشددت على أنه "بدلا من إطالة معاناته وإيداعه لسنوات أخرى في السجن، يجب على السلطات البحرينية أن تلغي إدانته والحكم عليه وأن تطلق سراحه فورا ودون قيد أو شرط".

وقال محامي الناشط الحقوقي البحريني إن محكمة التمييز أيدت الحكم على موكله لانتقاده الضربات الجوية التي تنفذها السعودية في اليمن واتهامه لسلطات السجن بالبحرين بالتعذيب. وقال المحامي محمد الجشي إن محكمة التمييز رفضت الطعن الذي تقدم به.

وجاء في وثيقة للمحكمة إن الحكم صدر على رجب لأنه "أذاع عمدا أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية" فضلا عن أنه "أهان علنا الدول الأجنبية المبينة في الأوراق" و"وزارة الداخلية" في تعليقات نشرها على تويتر.