قتل خاشقجي يلهم احتفالا برأس السنة في نيويورك

أعلن منظمون لاحتفال ليلة رأس السنة الجديدة في ميدان تايمز سكوير في نيويورك الذي سيقام غدا الاثنين أن صحفيين سيحلون ضيوف شرف على الاحتفال احتفاء بحرية الصحافة.

وبحسب المنظمين، فإن ذلك التكريم يأتي احتفالا بحرية الصحافة بعد عام مميت على نحو غير معتاد للصحفيين في وسائل الإعلام الإخبارية الأميركية.

وقال رئيس تحالف "تايمز سكوير" تيم تومكنز إن حادثين بعينهما أزعجا المنظمين وهم يتباحثون في الخريف بشأن من سيعطونه شرف بدء إسقاط كرة الاحتفال قبل منتصف الليل مباشرة.

وأضاف أن الأول هو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا، وقد كان خاشقجي يكتب مقالات رأي بصحيفة واشنطن بوست ومقيما في الولايات المتحدة.

أما الثاني فهو إطلاق نار في يونيو/حزيران الماضي بصالة تحرير صحيفة كابيتال، وهي صحيفة محلية في أنابوليس بولاية ماريلاند الأميركية، وقتل في الحادث خمسة موظفين.

وقال تومكنز في مقابلة "كانت قضية كبيرة خلال العام"، مشيرا إلى أن اسم ميدان تايمز سكوير جاء من صحيفة نيويورك تايمز، وأن الناشر بالصحيفة أدولف أوكس هو من بدأ تقليد إسقاط الكرة عام 1907.

وقال المدير التنفيذي في لجنة حماية الصحفيين جول سايمون إن تحالف تايمز سكوير اتصل بجماعته بسبب "إدراك أن الصحافة والصحفيين على وجه الخصوص مهددون ويتعرض دورهم للتشكيك".

وسيكون سايمون -الذي قال إنه يمضي ليلة رأس السنة عادة مع زوجته في جبال وايت في نيو هامبشير- في مركز الضوء خلال الاحتفالات في تايمز سكوير، إذ سينضم إلى رئيس البلدية بيل دي بلازيو في بدء إسقاط الكرة قبل دقيقة من منتصف الليل.

وستنضم مجموعة من الصحفيين من منافذ إخبارية أميركية ودولية إلى سايمون على المنصة.

وحظي في السنوات السابقة بشرف ضغط زر إسقاط الكرة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، والقاضية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، والمغنية ليدي جاجا.