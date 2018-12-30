 بينهم ألف امرأة وطفل.. آلاف الأسرى بسجون الاحتلال

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

البث الحي
ابحث

بينهم ألف امرأة وطفل.. آلاف الأسرى بسجون الاحتلال

أسرى قدامى من الداخل الفلسطيني مر على أسرهم ثلاثون عاما (الجزيرة)
أسرى قدامى من الداخل الفلسطيني مر على أسرهم ثلاثون عاما (الجزيرة)

ذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد الفلسطينيين القابعين في السجون بلغ 5700، بينهم 980 طفلا و175 امرأة وفتاة.

وذكر التقرير أن من بين الأطفال من لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، و"في سابقة خطيرة احتجز الاحتلال الطفل ضرغام كرم مسودة الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات فقط في البلدة القديمة بالخليل ونكل به دون سبب".

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن هؤلاء المعتقلين يتوزعون على 22 سجنا داخل إسرائيل.
    
وبحسب تقرير للهيئة، يخضع 450 من الأسرى للاعتقال الإداري، أي أنهم يحتجزون دون قرار من المحكمة.
    
ووفق الهيئة، فإن87% من مجموع الأسرى الفلسطينيين هم من الضفة الغربية، وقرابة 8% من مدينة القدس، و5% من قطاع غزة.
    
ومن بين الأسرى 48 معتقلا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما، ومنهم 27 من فترة ما قبل اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية عام 1993.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
قانون إعدام الأسرى.. بين العنصرية والدعاية الانتخابية الإسرائيلية
الأسرى المرضى.. حبة دواء لكل داء
بقانون جديد.. إسرائيل تغلق باب الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين
منع تقصير محكومية الأسرى.. محاولة لتحديد شروط صفقات التبادل
أهم الأخبار
المزيد من حريات
قتل خاشقجي يلهم احتفالا برأس السنة في نيويورك
المعارضة الموريتانية تتضامن مع معارض مطارَد
القضاء البلجيكي يأمر بإعادة أبناء جهاديين بسوريا
عفو ملكي أردني.. هل أفرغته الحكومة من مضمونه؟