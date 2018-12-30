بينهم ألف امرأة وطفل.. آلاف الأسرى بسجون الاحتلال

ذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد الفلسطينيين القابعين في السجون بلغ 5700، بينهم 980 طفلا و175 امرأة وفتاة.

وذكر التقرير أن من بين الأطفال من لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، و"في سابقة خطيرة احتجز الاحتلال الطفل ضرغام كرم مسودة الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات فقط في البلدة القديمة بالخليل ونكل به دون سبب".

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن هؤلاء المعتقلين يتوزعون على 22 سجنا داخل إسرائيل.



وبحسب تقرير للهيئة، يخضع 450 من الأسرى للاعتقال الإداري، أي أنهم يحتجزون دون قرار من المحكمة.



ووفق الهيئة، فإن87% من مجموع الأسرى الفلسطينيين هم من الضفة الغربية، وقرابة 8% من مدينة القدس، و5% من قطاع غزة.



ومن بين الأسرى 48 معتقلا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما، ومنهم 27 من فترة ما قبل اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية عام 1993.