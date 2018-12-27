عفو ملكي أردني.. هل أفرغته الحكومة من مضمونه؟

لكن القانونين السابقين عامي 1999 و2011 كانا أكثر شمولا في تطبيقهما، بعكس المشروع الراهن.

وقد استثنى المشروع الجديد ما قال إنها "جرائم خطيرة تمس بأمن المجتمع" ومنها: الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مثل مناهضة نظام الحكم، جرائم التجسس، الجرائم الاقتصاديّة، جرائم الفساد، جرائم الإرهاب، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة.

كما استثنى جرائم المخدرات، الحريق، القتل، السرقة، التزوير، الغرامات المالية الناجمة عن جرائم التهرب الضريبي والجمركي، مخالفات السير التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.

العرموطي: مشروع قانون العفو العام مخيب للآمال (الجزيرة)

مبالغة بالاستثناءات

وفور صدوره، لاقى المشروع ردود أفعال واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمت الحكومة بمخالفة التعليمات الملكية بإفراغ العفو من مضمونه.

كما انتقده نقابيون وبرلمانيون بسبب كثيرة الاستثناءات التي شملها. ووصفه نقيب المحامين مازن ارشيدات بأنه عفو غير حقيقي، وأن الحكومة بالغت بالاستثناءات فـ "الاستثناء يكون ضيقا، لكن الحكومة حولته إلى أصل". وأضاف أن العفو يجب أن يشمل كل أمر جزائي، سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة.

ورأى أن الحكومة ليست راغبة في العفو، ولولا تدخل الملك لما قامت بذلك. وأوضح أن العفو العام يبيض السجون، وأنه "يجب العقوبة والجريمة".

ولفت ارشيدات إلى أن معتقلي الرأي والجرائم الإلكترونية يسند إليهم دائما تهمة مناهضة نظام الحكم ليتم تحويلهم لمحكمة أمن الدولة، في اعتداء على اختصاص المحاكم النظامية ومخالفة للدستور.

وقال صالح العرموطي عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) إن مشروع قانون العفو العام مخيب للآمال ومولد لإحباط كل مواطن.

وأشار العرموطي، وهو خبير قانوني ونقيب سابق للمحامين، إلى أن الرسالة الملكية (توجيه الملك للحكومة بإصدار المشروع) فرضت على الحكومة العفو، وما صدر هو عفو استثنائي. ووصف مشروع القانون بأنه الأسوأ بتاريخ الأردن، لكثرة استثناءاته. ورأى أنه خالف النصوص الدستورية فيما يتعلق بفلسفة العفو العام.

وجاء إقرار الحكومة للمشروع في وقت توجه فيه أوساط سياسية ونشطاء انتقادات لحكومة عمر الرزاز بسبب إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل، وكذلك عودة الاحتجاجات إلى العاصمة عمان، بعد موجة احتجاجية جرى خلالها توقيف محتجين.

وقدر عواد الزوايدة رئيس لجنة الحريات النيابية بالبرلمان -في تصريحات صحفية قبل أيام- العدد المتوقع أن يشملهم قانون العفو المرتقب بنحو 11 ألف مواطن في قضايا مختلفة.