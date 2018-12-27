المعارضة الموريتانية تتضامن مع معارض مطارَد

دعت أحزاب معارضة ونقابيون موريتانيون المملكة المغربية إلى التثبت من معلومات اعتبرتها مغلوطة بشأن تزوير معارض موريتاني بارز وثائق مغربية، وأعربت عن تضامنها معه.

وذكّرت المعارضة -في رسالة موجهة إلى السفير المغربي في موريتانيا- بأن رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو "عضو في المعارضة الديمقراطية، وقد ظلت مواقفه ضد النظام الموريتاني القائم في حدود ما يضمنه الدستور والقوانين".

كما أشارت الرسالة إلى أن الحكومة الموريتانية تصر على ملاحقة بوعماتو ومضايقته عبر العالم، وإلى أن المعارضين الموريتانيين "يتعرضون دائما للتشويه والتلفيق من طرف النظام".

وعبرت المعارضة في بيانها عن استغرابها من بيان للخارجية المغربية، يَنسب إلى بوعماتو تصرفا يتعلق بتزوير وثائق مغربية.

ومن بين الأحزاب الموقعة على البيان: اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وحزب اللقاء الديمقراطي، وحزب المستقبل، وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني.

وكانت الرباط قد رفضت بشدة في بيان للخارجية المغربية "نشر مواطن موريتاني" صور جوازات سفر للمملكة بدعوى أنها تعود للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وتعهدت بمنع "ناشرها" من دخول الأراضي المغربية.

وقال البيان إن المملكة "ترفض بشدة هذا التجاوز" الذي وصفته بـ"الشنيع"، وأضاف أن "التحريات الأولية مكنت من تأكيد أن هذه الجوازات المزعومة غير موجودة على مستوى قاعدة بيانات المصالح (الإدارات) المغربية المختصة".

وأشار البيان إلى أن سلطات المملكة "ستمنع ولد بوعماتو من دخول التراب المغربي، مع الاحتفاظ بحق المتابعات الجنائية التي قد تفتح ضده".

وفي وقت لاحق، نفى محامي ولد بوعماتو نشر موكله صورا للجوازات، معربا عن استغرابه ورفضه للتهمة.

وكان ولد بوعماتو من أكبر مؤيدي الرئيس ولد عبد العزيز، قبل أن تسوء العلاقات بين الطرفين خلال السنوات القليلة الماضية، حيث صدرت مذكرة بتوقيفه وتجميد أرصدته في موريتانيا.