القضاء البلجيكي يأمر بإعادة أبناء جهاديين بسوريا

أمر القضاء البلجيكي بإعادة ستة أطفال بلجيكيين مع أمهاتهم من مخيم للاجئين السوريين تشرف عليه القوات الكردية في سوريا.



ويعتقد أن الأولاد الستة الذين لا تزيد أعمارهم على ستة أعوام هم أبناء جهاديين. وتجاهلت بروكسل حتى الآن الدعوات لإعادتهم.



ويشمل الحكم الصادر الأربعاء الأطفال الستة فقط، إلا أن مدافعين عن حقوق الإنسان يخشون وجود أكثر من 160 بلجيكيا قاصرا عالقين بمناطق النزاع.



وكانت محكمة أخرى رفضت طلبا تقدمت به والدتا هؤلاء الأطفال ناشدتا فيه الحكومة التدخل. لكن محكمة أعلى في بروكسل رفضت أمس القرار المذكور، وأمرت الحكومة باتخاذ "كل الإجراءات الممكنة" لإعادتهم.



وأمهلت محكمة الدولة أربعين يوما للتحرك، تحت طائلة الغرامة. وقالت إن على الحكومة التواصل مع القيمين على المخيم الذي يعيش فيه هؤلاء الأطفال، وذلك عبر دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي. وعليها منحهم وأمهاتهم أوراق الهوية اللازمة لتأمين عودة آمنة لهم.



وبلجيكا هي الدولة الأوروبية التي غادر أكبر عدد من مواطنيها للقتال في صفوف تنظيمات إسلامية توصف بـ "التطرف" في سوريا والعراق. وانضم نحو أربعمئة شخص إلى تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، ولم يعد إلا عدد قليل منهم.



ومع تراجع نفوذ التنظيمات الجهادية في سوريا، تخشى الحكومات الأوروبية عودة مزيد من الجهاديين خوف ارتكابهم أعمال عنف.

