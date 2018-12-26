السجون المصرية.. شقاء أم نعيم؟

عبد الكريم سليم-القاهرة

استقبل نشطاء مصريون بسخرية واسعة تصريحات اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بشأن وصول مرتبات السجناء لستة آلاف جنيه (نحو ثلاثمئة دولار)، إذ يفوق هذا المرتب دخول معظم المصريين خارج الأسوار.

وطالما رصد مراقبون وحقوقيون قسوة ظروف السجون بمصر على خلاف ما قاله المسؤول في ندوة بمركز بحوث الشرطة إن لحوم البط والحمام والنعام متوفرة بالسجون.



ليس هذا فحسب، بل صرفت وزارة التضامن 102 مليون جنيه معاشات لأسر السجناء خلال 2018، وفق تصريحاته في اللقاء ذاته.

ولفت الغمري إلى أن في السجون مستشفيات ذات خدمات صحية عالية المستوى، وتابع أن تعليم السجناء متاح من محو الأمية وصولا للدكتوراه.

وبحسب حديث ذوي سجناء -تحفظوا على ذكر أسمائهم- للجزيرة نت، يعاني السجناء جحيما لا يوصف، ويتكدس في الزنزانة الواحدة ذات المساحة التي لا تزيد على عشرة أمتار مربعة عشرات السجناء.



ويقول خالد إن شقيقه -وهو سجين سياسي- يضطر للنوم ورأسه قرب ستارة حمام الزنزانة حينما يغالبه النوم ولا يجد مترين يمدد عليهما جسده المتعب من كثرة الوقوف بين رفاق السجن النائمين متجاورين.



ولا يخفف تعاقب فصول السنة معاناة السجناء من قيظ الصيف وزمهرير الشتاء.



ويؤكد نائل حسن -وهو ضابط شرطة سابق قضى مؤخرا عاما في أحد السجون المصرية بتهمة إهانة رئيس الجمهورية- أن المساجين لا مرتبات لهم باستثناء الحرفيين شرط ألا يكونوا سياسيين وفق تعليمات جهاز الأمن الوطني.

ويحصل السجين على المقابل في شكل كوبونات تذهب لإدارة السجن التي تمنح لكل حرفي عشرين جنيها يوميا تودع أمانات لدى الإدارة.

أما طائفة الصناع فتشغلهم إدارة السجن، وتحصل على عوائد إنتاجهم لتمنحهم جانبا منها بالطريقة المذكورة.



