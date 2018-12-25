أمنستي تدعو لوقف إراقة الدماء بالسودان

دعت منظمة العفو الدولية إلى وضع حد لاستخدام القوة المميتة وتجنب إراقة المزيد من الدماء في السودان، وقالت إنها أحصت مقتل 37 من المتظاهرين برصاص قوات الأمن.

وقالت سارة جاكسون مساعدة مدير المنظمة غير الحكومية لمنطقة شرق أفريقيا والبحيرات الكبرى والقرن الأفريقي "إن واقع استخدام قوات الأمن للقوة المميتة دون تمييز ضد المتظاهرين العزل هو أمر مقلق للغاية".

وأفادت منظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن 37 متظاهرا قتلوا برصاص قوات الأمن خلال خمسة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وفي وقت سابق، قدر زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي عدد القتلى بـ22، وشجب "قمع الجيش" المظاهرات.



وانطلقت الاحتجاجات الغاضبة التي عمت العديد من المدن السودانية في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري إثر قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من الركود الاقتصادي.



وفي اليوم السادس من الاحتجاجات وعد الرئيس السوداني عمر البشير السودانيين أمس الاثنين "بإصلاحات حقيقية لضمان حياة كريمة للمواطنين".