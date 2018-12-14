 بعد إضرابه عن الطعام.. إيران تؤكد وفاة مدون محتجز

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

البث الحي
ابحث

بعد إضرابه عن الطعام.. إيران تؤكد وفاة مدون محتجز

مصادر حقوقية: وحید نصیري أضرب عن الطعام بسبب ظروف السجن غير الإنسانية (مواقع التواصل)
مصادر حقوقية: وحید نصیري أضرب عن الطعام بسبب ظروف السجن غير الإنسانية (مواقع التواصل)

أكدت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء وفاة ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي مسجون في اتهامات أمنية، وذلك بعدما قالت جماعات غربية معنية بحقوق الإنسان إنه توفي بعد إضراب عن الطعام لمدة ستين يوما في السجن.
 
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران -ومقره الولايات المتحدة- على موقعه الإلكتروني "توفي السجين السياسي وحید صیادي نصیري المضرب عن الطعام منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 للاحتجاج على حرمانه من حقه في الاستعانة بمحام وظروف السجن غير الإنسانية في مستشفى الشهيد بهشتي في قم".
 
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن مصدر قوله إن نصيري تعرض للسجن مرتين بسبب "التخطيط لأعمال تخريب بما في ذلك القيام بتفجير".

وقال المصدر إن نصيري نقل إلى المستشفى، حيث توفي بسبب مرض في الكبد يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دون الإشارة إلى الإضراب عن الطعام.
 
وقال المدعي العام في مدينة قم مهدي كاهي في وقت سابق إن نصيري كان يقضي حكما بالسجن بتهمة "إهانة المقدسات الإسلامية" على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أصيب بالمرض ونقل إلى المستشفى الذي توفي فيه.

ولم يشر كاهي إلى الإضراب عن الطعام.               

المصدر : رويترز
كلمات مفتاحية:
متعلقات
إضراب وإدانة لإعدام جماعي لسجناء سُنة بإيران
بريطانية معتقلة بإيران تضرب عن الطعام
المعارض الإيراني كروبي بالمستشفى بعد إضرابه عن الطعام
تدهور صحة صحفية إيرانية مضربة عن الطعام
أهم الأخبار
المزيد من حريات
ذوو البشرة السمراء بالعراق.. اضطهاد وحرمان
مشوار طويل لمحاربة التمييز العنصري بتونس
الأجانب في بريطانيا.. الدفع أولا قبل العلاج
في مصر فقط.. العقاب أيضا لأهالي المعتقلين السياسيين