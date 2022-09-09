الشيخوخة الرقمية.. التجاعيد في البشرة نتيجة الأجهزة
أوردت بوابة "هاوت.دي" الألمانية أن الشيخوخة الرقمية (Digital Aging) تعني ظهور التجاعيد في البشرة بسبب استعمال الأجهزة الإلكترونية.
وأوضحت البوابة الألمانية أن الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية ينبعث منها ضوء أزرق يمنع إفراز هرمون "الميلاتونين" المعروف باسم هرمون النوم.
وعند نقص هذا الهرمون لا تحدث عمليات الاستشفاء والتجدد في الجسم، كما تنشأ جزيئات أكسجين شديدة العدوانية، تدمر بنية الخلايا، وتتسبب في فقدان البشرة للمرونة وتؤدي إلى ظهور التجاعيد عليها، لا سيما في الوجنات والذقن.
كما تصبح البشرة جافة وتعاني من الاحمرار والتهيج، وبالإضافة إلى ذلك تنشأ الأكياس الدمعية.
ولتجنب هذه العواقب الوخيمة، ينبغي الابتعاد عن الأجهزة الرقمية قبل النوم بمدة لا تقل عن 30 دقيقة، كما ينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على فلتر الضوء الأزرق (blue light protection cream).