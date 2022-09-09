أوردت بوابة "هاوت.دي" الألمانية أن ‫الشيخوخة الرقمية (Digital Aging) تعني ظهور التجاعيد في البشرة بسبب ‫استعمال الأجهزة الإلكترونية.

‫وأوضحت البوابة الألمانية أن الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية ‫والحواسيب اللوحية ينبعث منها ضوء أزرق يمنع إفراز هرمون "الميلاتونين" ‫المعروف باسم هرمون النوم.

‫وعند نقص هذا الهرمون لا تحدث عمليات الاستشفاء والتجدد في الجسم، ‫كما تنشأ جزيئات أكسجين شديدة العدوانية، تدمر بنية الخلايا، وتتسبب في فقدان البشرة للمرونة وتؤدي إلى ظهور التجاعيد عليها، لا سيما في ‫الوجنات والذقن.

‫كما تصبح البشرة جافة وتعاني من الاحمرار والتهيج، وبالإضافة إلى ذلك ‫تنشأ الأكياس الدمعية.

‫ولتجنب هذه العواقب الوخيمة، ينبغي الابتعاد عن الأجهزة الرقمية قبل ‫النوم بمدة لا تقل عن 30 دقيقة، كما ينبغي استعمال مستحضرات العناية ‫المحتوية على فلتر الضوء الأزرق (blue light protection cream).