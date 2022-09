لماذا ستتلف سويسرا 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا؟ وما حيثيات إصابة ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر بكوفيد-19؟ وما آخر المعطيات حول الآثار الطويلة للإصابة بكورونا؟

أعلنت وزارة الصحة السويسرية، أمس السبت، أن سويسرا مضطرة لتدمير 10.3 ملايين جرعة من لقاح "مودرنا" (Moderna) المضاد لكوفيد-19، بسبب انتهاء صلاحيته في وقت سابق من الأسبوع، وفقا لصحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien).

I have tested positive for COVID. I’m feeling well & symptom free. I’ve not had the new bivalent booster yet, as I was following CDC guidelines to wait 3 months since my previous COVID case which was back in mid-August. While we’ve made great progress, the virus is still with us.

— Albert Bourla (@AlbertBourla) September 24, 2022