مخاطر الإفراط في تناول الملح
20/9/2022
حذر المركز الألماني الاتحادي للتغذية من الإفراط في تناول الملح، لأنه يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
وأوضح المركز أن الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة بسرطان المعدة، كما أنه يتسبب في إضعاف جهاز المناعة.
ولتجنب هذه المخاطر أوصى المركز بعدم تجاوز كمية الملح البالغة 5 غرامات يوميا، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وينبغي أيضا الإقلال من الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة لاحتوائها على الكثير من الملح.
ومن الأفضل أيضا إضافة القليل من الملح إلى الطعام، مع الاستعانة بالأعشاب الطازجة لإضفاء نكهة مميزة على الطعام.
المصدر : الألمانية