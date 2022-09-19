نصح مسؤول صحي كبير في الصين المواطنين بتجنب مخالطة الأجانب لاتقاء الإصابة بجدري القرود، وذلك بعد تسجيل أول حالة معروفة بالفيروس في برّ الصين الرئيسي، فيما رأى البعض أن هذا التصريح تمييزي وغير علمي.

وقال وو تسون يو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها -على صفحته الرسمية في موقع "ويبو"، ونقلته رويترز اليوم الاثنين- "للوقاية من عدوى جدري القرود المحتملة وكجزء من نمط حياتنا الصحي، يُوصى أولا بألا يكون لديك اتصال مباشر عن طريق الجلد مع الأجانب".

كما دعا وو الناس إلى تجنب مثل هذا الاتصال مع الأشخاص الذين كانوا في الخارج خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وكذلك جميع "الغرباء"، ودعا إلى توخي الحذر.

ردّ فعل معارض

في المقابل، قالت وكالة الأنباء الألمانية إن تحذير وو تسون يو من "اتصال مباشر عن طريق الجلد مع الأجانب"، أثار "رد فعل عنيفا وفوريا عبر الإنترنت، حيث رأى الكثيرون أن هذه التعليقات تمييزية وغير علمية".

أول إصابة معروفة بجدري القرود في الصين

وسجلت مدينة تشونغ تشينغ الواقعة في جنوب غرب الصين إصابة بفيروس جدري القرود يوم الجمعة لشخص وصل من الخارج، في أول إصابة معروفة بالفيروس في الصين وسط تفشيه على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في وقت لاحق إن المصاب مواطن صيني يبلغ من العمر 29 عاما، وسافر إلى تشونغ تشينغ في 14 سبتمبر/أيلول قادما من إسبانيا.

وقالت لجنة الصحة بالمدينة -في بيان- إن مخاطر انتقال العدوى منخفضة مع وضع المصاب في الحجر الصحي عند وصوله إلى تشونغ تشينغ.

وقد عُزل جميع المخالطين له ووُضعوا تحت المراقبة الطبية.

ونظرا لأنه يجب على أي شخص يدخل الصين الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع على الأقل، تم اكتشاف حالة جدري القرود عندما بدأت أعراضه تظهر على المصاب أثناء خضوعه للعزل.