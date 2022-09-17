رياضات مفيدة لمرضى التهاب المفاصل.. تعرف عليها

يعاني ملايين الناس حول العالم من التهاب مفاصل الركبتين، ويؤدي هذا الالتهاب إلى تدهور الغضروف في المفاصل وبالتالي إلى صعوبة في المشي والشعور بالألم، كما أن التهاب مفاصل الركبتين يعد سببا رئيسيا للإعاقة بين كبار السن.

ويشير موقع "تي أونلاين" الألماني -وفق ما نقلته دويتشه فيله– أن المصاب بالتهاب مفاصل الركبة غالبا ما يشعر بالقلق من أن تسرّع حركته من تآكل المفاصل، بيد أن الحقيقة عكس ذلك تماما، حيث تتضرر مفاصل الركبة بشكل أكبر إذا لم يتم تحريكها بشكل كاف، إذ تساعد الحركة على تغذية الغضروف وبناء العضلات الداعمة للركبة وتحسين وظيفتها.

وأفاد موقع "تي أونلاين" أن اختيار أنواع محددة من الرياضة أمر مهم جدا للتعامل مع التهاب مفاصل الركبة، فقد تتسبب بعض الرياضات التي تتطلب تغيرات سريعة في الاتجاه مثلا، في إلحاق الضرر بالركبة، بينما يمكن لبعض أنواع الرياضة الأخرى إبطاء تطور التهاب المفاصل.

الرياضات الخفيفة على الركبتين

وفي هذا الشأن، قال البروفسور سفين أوسترماير كبير أطباء العظام وخبير الركبة في عيادة علاج آلام المفاصل "غوندلفينغين" الألمانية، إن "الرياضات الخفيفة على الركبتين هي السباحة والتمارين الرياضية المائية والمشي مسافات طويلة"، وأضاف: "حتى مع التقدم في السن، فإن المشي لمسافات طويلة كرياضة تحمل خفيفة، أمر ممكن من دون أي مشاكل".

ورأى أوسترماير أنّ "ركوب الدراجات بانتظام مفيد جدا لصحة الركبة. يمكن للدراجة الإلكترونية أن تكون بديلا جيدا، ولا سيما للذين يعانون من التهاب مفاصل الركبة".

وبحسب البروفسور أوسترماير، فإنّ بعض الرياضات تشكل خطرا على من يعاني من التهاب مفاصل الركبة، من بينها كرة القدم وكرة الريشة والإسكواش والجري، لأنه يمثل ضغطا كبيرا على الركبة.

وأردف البروفيسور الألماني أن الرياضات التي تتطلب نوعا من الاحتكاك الجسدي، على غرار: الكاراتيه وكرة السلة، قد تتسبب في إجهاد الركبة، وترفع من مخاطر التعرض للإصابة.

أغذية مفيدة

وفي السياق نفسه، يمكن الاعتماد على مجموعة متنوعة من الأغذية للتعامل مع آلام المفاصل والتخفيف من حدتها.

وتشير مجلة "فوكوس" الألمانية أن الأغذية الغنية بفيتامين "بي 6" مفيدة جدا لصحة المفاصل، مثل الأفوكادو والجوز والبقوليات بمختلف أنواعها وأيضا الموز.

أيضا، يعد تناول الأسماك بمختلف أنواعها من الأمور الضرورية لصحة المفاصل، ولا سيما سمك السلمون والتونة.