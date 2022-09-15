مضاد للأكسدة ينتجه الكبد.. ما فوائد الغلوتاثيون؟

الغلوتاثيون هو ببتيد يصنعه الكبد ويشارك في العديد من الوظائف المهمة، فما هو هذا المركب، وكيف من الممكن الحصول عليه والاستفادة منه؟ وهل هو آمن؟

نؤكد هنا أن هذه المعلومات التي سنقدمها عامة وللاسترشاد فقط، وليست بديلا عن استشارة الطبيب. فلا تأخذ مكملات الغلوتاثيون دون استشارة الطبيب، ولا توقف أيا من علاجاتك. الغلوتاثيون ليس علاجا لأي مرض.

ما هو الغلوتاثيون؟

الغلوتاثيون هو ببتيد مكون من 3 أحماض أمينية وهي سيستين cysteine والغلايسين glycine وغلوتاميك أسيد glutamic acid . وهو موجود بالنباتات والحيوانات. وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي ينتجها الكبد لحماية الجسم من الجذور الحرة والبيروكسيدات والمعادن الثقيلة. كما يزيل الغلوتاثيون أيضًا السموم والملوثات من أجسامنا، وفقا لتقرير في ويب ميد.

وهو بروتين طبيعي يصنعه الكبد ويشارك في العديد من الوظائف المهمة، وأحد أبرز الأدوار التي يقوم بها هو تحييد الجذور الحرة، وهي جزيئات تنتج في الجسم وتؤدي لأضرار في الخلايا ولها دور في بعض الأمراض والشيخوخة.

وبحسب موقع "بريفنشن" (Prevention) تنخفض مستويات الغلوتاثيون مع التقدُّم في العمر.

فوائد الغلوتاثيون

يساهم الغلوتاثيون في العديد من الفوائد، مثل:

1- محاربة الجذور الحرة

الجذور الحرة جزيئات تنتج في الجسم، وتؤدي إلى أضرار تلعب دورا في الشيخوخة وبعض الأمراض والالتهابات. ولأنه مضاد للأكسدة يقوم الغلوتاثيون بمحاربة الجذور الحرة.

2- تحسين حرق الدهون

مع تقدم الإنسان في العمر، فإنه ينتج كميات أقل من الغلوتاثيون. وقد استخدم الباحثون في كلية بايلور الأميركية للطب مجموعة من الدراسات الحيوانية والبشرية لاستكشاف دور الغلوتاثيون في إدارة الوزن ومقاومة الأنسولين لدى الأشخاص الأكبر سنا.

وبالفعل، أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستويات الغلوتاثيون المنخفضة ارتبطت بحرق أقل للدهون ومعدلات أعلى لتخزين الدهون في الجسم. بالمقابل فإن زيادة مستوى الغلوتاثيون ارتبطت بزيادة في حرق الدهون.

3- المساعدة في ضعف بطانة الشرايين التاجية Coronary Endothelial Dysfunction

الخلايا البطانية هي المسؤولة عن التحكم في ارتخاء وانقباض الأوعية الدموية، ويؤثر توسع وانقباض الشرايين على ضغط الدم.

فحصت إحدى الدراسات كيف يمكن أن يساعد الغلوتاثيون في تقليل ضغط الدم لدى المصابين بخلل في وظائف الشرايين التاجية. ولاحظ المشاركون الذين تلقوا حقن الغلوتاثيون زيادة في قُطر الأوعية الدموية وتدفق الدم مما يقلل بشكل كبير من عوامل الخطر، وفق ويب ميد.

طرق الحصول على الغلوتاثيون

يمكن أن تساعد المصادر الغذائية التي تحتوي على الكبريت في زيادة إنتاج الغلوتاثيون بالجسم.

من هذه الأطعمة:

اللحم

البروكلي

الهليون

السبانخ

الثوم

اللوز

ننصح بزيادة الغلوتاثيون عبر التغذية الصحية. بالمقابل لا نوصي بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الغلوتاثيون إلا بعد استشارة الطبيب.

مكملات الغلوتاثيون وغيرها قد تكون لها آثار جانبية وأضرار ربما تكون خطيرة لدى البعض، لذلك من المهم الحديث إلى الطبيب المتخصص وأخصائي التغذية حول الغلوتاثيون لتحديد ما إذا كان مناسبا لك.