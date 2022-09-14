أظهرت دراسة جديدة أن أخذ فترات راحة قصيرة لبضع ثوان أو دقائق على مدار اليوم يعطي المرء المزيد من الطاقة ويحسّن صحته العامة.

وتعني "فترات الراحة القصيرة" الاستراحة فترة صغيرة، بداية من بضع ثوان وحتى 10 دقائق، إذ إنها يمكن أن تقلل إجهاد المرء وتعزز مستويات الطاقة لديه، حسب ما تقوله باتريشيا ألبوليسكو وفريقها من جامعة "تيميشوارا" في غرب رومانيا.

ويوضح الباحثون في بحثهم المنشور بمجلة "بلوس وان" العلمية أن الأشخاص يميلون إلى الشعور بقدر أكبر من النشاط وإرهاق أقل بعد أخذ فترات راحة قصيرة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ولم يتضح إذا كان الأشخاص يصيرون أكثر إنتاجية أيضا بعد أخذ فترة راحة قصيرة، إلا أن العلماء وجدوا أن الأداء لم يقل لديهم، على الأقل.

ويقول عالم النفس فريدهيلم ناخراينر -الذي يترأس مؤسسة بحثية ونفسية ولكنه لم يشارك في الدراسة- "لا تؤدي فترات الراحة القصيرة إلى تمكين الأشخاص من التعافي، بل تمنع الإصابة بالإرهاق المفرط".

وبالنظر إلى ذلك، ينصح ناخراينر بألا يأخذ المرء فترة استراحة قصيرة في وقت متأخر جدا.

كما أن هناك عنصرا ثقافيا أيضا، حسب ما يقوله مؤلفو الدراسة، إذ إنه لا يزال هناك كثير من الموظفين الذين يشعرون بأن فترات الراحة قد تعد "سلوكا غير منتج".

وبالنظر إلى فوائدها، فإنهم رغم ذلك يقولون إن المديرين يجب أن يشجعوا الموظفين بقوة على أخذ فترات راحة قصيرة في المستقبل.