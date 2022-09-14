الباراسيتامول والأطفال.. لماذا علقت غامبيا مبيعاته؟

طلبت غامبيا -أمس الثلاثاء- من المستوردين والمتاجر تعليق مبيعات جميع العلامات التجارية لشراب "باراسيتامول"، فما سبب ذلك؟ وما هذا العلاج؟ وكيف يعمل؟ وهل له مخاطر على الأطفال؟

هذا التعليق يعود إلى أن هناك اشتباها بوجود صلة بين الباراسيتامول ووفاة عشرات من الأطفال الصغار، وقد باشرت الحكومة تحقيقا حول ذلك. وقال رئيس الجهاز الصحي في غامبيا إنه بدأ التحقيق بعد اكتشاف ارتفاع في حالات إصابة الكلى الحادة بين الأطفال دون سن الخامسة أواخر يوليو/تموز الماضي.

ما الأعراض التي ظهرت عند الأطفال في غامبيا؟

أصيب الأطفال بأعراض، منها: عدم القدرة على التبول، وارتفاع الحرارة، والقيء الذي أدى بسرعة إلى الفشل الكلوي.

هل سيتم فرض حظر عام على شراب الباراسيتامول في غامبيا؟

قالت هيئة مراقبة الأدوية إنه لا توجد بيانات كافية لتبرير فرض حظر عام على شراب الباراسيتامول. ولم تذكر الوكالة أي علامة تجارية محددة، لكنها قالت إن بعض العينات أرسلت إلى الخارج لاختبار مراقبة الجودة. وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إن الأدلة لا تشير إلى الباراسيتامول، بل إلى مصدر ناقل للعدوى مثل المياه الملوثة، لكنهم أكدوا أن هناك عددا من الأسئلة لم يجب عنها بعد.

كيف يعمل الباراسيتامول؟

يعمل الباراسيتامول عن طريق منع الرسائل الكيميائية في الدماغ التي تخبرنا أننا نعاني من الألم، ويقلل أيضا من الحمى من خلال التأثير على النواقل الكيميائية في منطقة من الدماغ تنظم درجة حرارة الجسم.

ما استطبابات الباراسيتامول لدى الأطفال؟

يستخدم الباراسيتامول لعلاج:

الصداع.

آلام المعدة.

آلام الأذن.

أعراض البرد.

خفض درجة الحرارة المرتفعة (الحمى).

ما أشكال الباراسيتامول للأطفال؟

يتوفر الباراسيتامول للأطفال على شكل أقراص أو شراب، كما يأتي أيضا على شكل تحاميل تفيد في تخفيف الآلام وارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال الذين يجدون صعوبة في بلع الأقراص أو الشراب أو الذين يمرضون كثيرا.

ويمكنك إعطاء طفلك تحميلة من عمر 3 أشهر.

كم يحتاج الباراسيتامول حتى يظهر أثره لدى الأطفال؟

يجب أن يبدأ طفلك في الشعور بالتحسن بعد حوالي 30 دقيقة من تناول الأقراص أو الشراب، ويمكن أن تستغرق التحاميل ما يصل إلى 60 دقيقة لتؤثر بشكل كامل.

ما مقدار جرعة الباراسيتامول المخصصة للأطفال؟

يأتي باراسيتامول الأطفال في جرعات مختلفة، وتعتمد الجرعة ودرجة تركيز الشراب على عمر الطفل وأحيانا الوزن، لذا تحقق دائما من التعليمات بعناية والتزم بالجرعة التي يحددها الطبيب أو الصيدلاني.

عمر إعطاء الباراسيتامول للأطفال

تقول خدمة الصحة الوطنية (NHS) "لا تعطِ الباراسيتامول للأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهرين، إلا إذا وصفه الطبيب".

بعض ضوابط إعطاء الباراسيتامول للأطفال

لا تعطِ طفلك أكثر من 4 جرعات من الباراسيتامول خلال 24 ساعة، بل انتظر 4 ساعات على الأقل بين الجرعات.

يمكن تناول الباراسيتامول مع الطعام أو من دونه.

رجّ الزجاجة جيدا لمدة 10 ثوان على الأقل، وقس الكمية المناسبة باستخدام المحقنة البلاستيكية أو الملعقة التي تأتي مع الدواء.

إذا كان طفلك لا يحب مذاق شراب الباراسيتامول، يمكنك إعطاؤه شرابا من الحليب أو عصير الفاكهة مباشرة بعده.

متى لا يكون الباراسيتامول مناسبا للطفل؟

الباراسيتامول غير مناسب لجميع الأطفال، وللتأكد من أنه آمن لطفلك، استشر الطبيب أو الصيدلي:

إذا كان وزن الطفل أقل من المتوسط بالنسبة لعمره، لأنه قد يحتاج جرعة أصغر.

إذا كان لدى الطفل مشاكل في الكبد أو الكلى.

إذا كان الطفل يعاني من الألم، فيمكنك إعطاؤه جرعة من الباراسيتامول كل 6 ساعات لمدة تصل إلى 3 أيام، وهذا سيساعد على تخفيف الألم بأمان دون المخاطرة بإعطاء الكثير من الباراسيتامول.

لا تعط الباراسيتامول أبدا لمدة تزيد على 3 أيام دون التحدث إلى الطبيب.

إذا أعطيت طفلك جرعة إضافية من الباراسيتامول، فانتظر 24 ساعة على الأقل قبل إعطائه المزيد.

إذا أخذ طفلك جرعتين إضافيتين أو أكثر من الباراسيتامول خلال 24 ساعة، فقد يحتاج إلى علاج.

الآثار الجانبية للباراسيتامول

الآثار الجانبية للباراسيتامول نادرة، لكنها قد تشمل: