عالم فيروسات ألماني يقدم تنبؤا مقلقا بشأن كورونا في هذا التاريخ

يتوقع عالم الفيروسات الألماني، كريستيان دروستن، حدوث "موجة قوية من الإصابات" بفيروس كورونا قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال مدير قسم الفيروسات في مستشفى "شاريتيه" ببرلين -في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة أمس السبت- إن المتحورات الجديدة لكورونا لا تزال تسبب العديد من الإصابات، مضيفا أنه حتى في حالات مسارات المرض الخفيفة، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تغيب كبير عن العمل.

وقال دروستن "قد لا يذهب المصابون إلى المستشفى، لكن العديد منهم يمرضون لمدة أسبوع"، موضحا أنه إذا أصيب الكثيرون في وقت واحد، فإنها تصبح مشكلة، وطالب الساسة بالاستعدادات على نحو أفضل.

وأضاف دروستن "قبل أن يمرض كثير من الناس، بحيث لا يمكن الذهاب إلى التسوق حينها، أو تصل المستشفيات إلى حدودها القصوى، أو ألا يوجد أفراد شرطة في مراكزهم، علينا اتخاذ إجراءات"، داعيا الساسة إلى التوصل لإجماع في الإجراءات التي من المنتظر تطبيقها.

وتابع "في حالة الطوارئ، تكون هناك حاجة إلى قرارات فورية وجذرية للغاية"، معربا عن توقعه إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة مجددا.

موجة كورونا في الخريف

نصح دروستن الأوساط الاقتصادية بالاستعداد لموجة كورونا الجديدة عبر لوائح تنظيمية وتشكيل فرق، وقال "أتوقع أيضا أنه ستكون هناك بالتأكيد شركات ستغلق لمدة أسبوعين".

من جهته، يتوقع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ موجة كورونا في الخريف لكن معتدلة، وقال -في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة أمس السبت- إنه واثق من أن الحكومة "مستعدة جيدا لجميع السيناريوهات".

وأضاف "سنبقي موجة كورونا تحت السيطرة هذا العام"، في إشارة إلى قانون حماية العدوى الجديد الذي يُلزم -من بين أمور أخرى- ارتداء أقنعة فائقة الحماية من طراز "إف إف بي 2" داخل الحافلات وقطارات المسافات الطويلة والمستشفيات ومراكز الرعاية وعيادات الأطباء.

وأشار لاوترباخ -في تغريدة على موقع تويتر- إلى مقابلة دروستن مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، وإلى إمكانية أن تفرض الولايات حدودا قصوى لعدد الأفراد داخل الأماكن المغلقة ضمن إجراءات وقائية أحرى، إذا لزم الأمر.

وقال لاوترباخ "لم نعد بحاجة إلى إغلاق مدارس أو قطاع الضيافة"، مضيفا أن عمليات الإغلاق "لم يعد لها ما يبررها"، ما لم تكن هناك حالة وبائية مرة أخرى، وقال "لكنني لا أرى هذا الخطر".