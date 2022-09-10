أعراض الهربس النطاقي
10/9/2022
قال معهد "روبرت كوخ" الألماني إن الهربس النطاقي مرض فيروسي يحدث بسبب تنشيط فيروس جدري الماء النطاقي في جسم الإنسان.
وأضاف المعهد أن عوامل الخطورة المؤدية إلى تنشيط الفيروس هي:
- التقدم في العمر
- ضعف جهاز المناعة
- التوتر النفسي
أعراض الهربس
أشار معهد "روبرت كوخ" الألماني إلى أن أعراض الهربس النطاقي تتمثل في الحكة والطفح الجلدي الذي يتخذ شكل شريط أو حزام عريض على الجانب الأيمن أو الأيسر من الجسم أو الوجه، لذا يسمى أيضا بـ"الحزام الناري".
ومن الأعراض الأخرى للهربس النطاقي: مشاكل الأعصاب، والحمى، والإعياء، وآلام العضلات، والصداع.
علاج الهربس
ويكون علاج الهربس النطاقي بمضادات الفيروسات والمسكنات.
وللوقاية، أوصى المعهد كبار السن بعمر 60 سنة بتلقي التطعيم ضد الهربس النطاقي، في حين يتعين على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كداء السكري تلقي التطعيم منذ عمر 50 عاما.
المصدر : الألمانية