قال معهد "روبرت كوخ" الألماني إن الهربس ‫النطاقي مرض فيروسي يحدث بسبب تنشيط فيروس جدري الماء النطاقي في جسم ‫الإنسان.

‫وأضاف المعهد أن عوامل الخطورة المؤدية إلى تنشيط الفيروس هي:

التقدم في ‫العمر

ضعف جهاز المناعة

التوتر النفسي

أعراض الهربس

أشار معهد "روبرت كوخ" الألماني إلى أن أعراض الهربس ‫النطاقي تتمثل في الحكة والطفح الجلدي الذي يتخذ شكل شريط أو حزام ‫عريض على الجانب الأيمن أو الأيسر من الجسم أو الوجه، لذا يسمى أيضا ‫بـ"الحزام الناري".

‫ومن الأعراض الأخرى للهربس النطاقي: مشاكل الأعصاب، والحمى، والإعياء، وآلام ‫العضلات، والصداع.

علاج الهربس

‫ويكون علاج الهربس النطاقي بمضادات الفيروسات والمسكنات.

وللوقاية، ‫أوصى المعهد كبار السن بعمر 60 سنة بتلقي التطعيم ضد الهربس ‫النطاقي، في حين يتعين على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كداء ‫السكري تلقي التطعيم منذ عمر 50 عاما.