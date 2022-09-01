كم تبلغ طاقة احتمال الإنسان؟ شاب يدخل في غيبوبة بعد تعرضه لأكثر من 20 ألف لسعة نحل

دخل شاب يبلغ من العمر 20 عاما في غيبوبة إثر تعرضه لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل في الولايات المتحدة الأميركية، ففي يوم الجمعة 26 أغسطس/آب 2022 كان أوستن بيلامي يقطع شجرة ليمون عندما أزال بالخطأ خلية من النحل القاتل المؤذي جدا والذي يعرف باسم "النحل الأفريقي".

جدة بيلامي وعمه اللذان كانا قربه شهدا الحادث دون أن يتمكنا من التدخل لأنهما تعرضا بدورهما لهجوم من النحل أيضا.

الجدة فيليس إدواردز قالت لقناة "فوكس 19" (Fox 19) المحلية إن بيلامي "كان يصرخ، النجدة، ساعدوني، ولم يتمكن أحد من مساعدته، كنت سأحاول صعود السلم للوصول إليه، لكني لم أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني".

تعرض لـ20 ألف لسعة

من جانبها، قالت شاونا كارتر إن ابنها تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة وابتلع نحو 30 نحلة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي لم يتمكن من إخراج النحل منه حتى صباح الأحد 28 أغسطس/آب 2022.

ويوم الاثنين الماضي، قالت شاونا كارتر في منشور كتبته في صفحة أنشئت لجمع التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء إنه "يكافح من أجل حياته".

إدخال في غيبوبة

وفي محاولة للسيطرة على حالة بيلامي قرر الأطباء إدخال الشاب -الذي وضع على أجهزة التنفس الصناعي- عمدا في غيبوبة داخل المركز الطبي التابع لجامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو (شمال الولايات المتحدة)، وفقا لما ذكرته قناة "فوكس 19" المحلية.

النحل القاتل

ووفقا لموقع جامعة كولومبيا، فإن النحل الأفريقي هو مزيج من واحد من عدة أنواع فرعية من نحل العسل الأوروبي والأفريقي.

ويتميز النحل الأفريقي -الذي يعرف أكثر باسم "النحل القاتل"- بالمظهر العام لنحل العسل الأوروبي، ومع ذلك فهو أصغر قليلا، لكن القياسات المجهرية في المختبر فقط هي التي يمكنها التمييز بين الاثنين.

قد يتشابه نحل العسل الأفريقي ونحل العسل الأوروبي في المظهر، لكن ليس في السلوك، إذ يهاجم نحل العسل الأفريقي حتى في حال عدم وجود مبرر، كما يستجيب بسرعة وبأعداد كبيرة للإزعاج الذي يتجاهله النحل الأوروبي عادة.

كم لسعة يتحمل الشخص؟

ووفقا لموقع أدلة MSD (إم إس دي) دليل المستخدم، فإن لسعات النحل والدبابير والزنابير والنمل تسبب ألما واحمرارا وتورما وحكة، ولا تعد الاستجابات التحسسية شائعة لكنها قد تكون خطيرة، ويمكن أن يساعد مرهم على تخفيف الأعراض.

ويستطيع الشخص المتوسط تحمل 10 لسعات بشكل آمن لكل 453 غراما من وزن جسمه، ويعني هذا أن الشخص البالغ يستطيع تحمل أكثر من ألف لسعة، فيما يمكن أن تقتل 500 لسعة طفلا.

أما بالنسبة للشخص الذي يعاني من حساسية لمثل هذه اللسعات فيمكن أن تسبب لسعة واحدة الوفاة بسبب الاستجابة التأقية (استجابة تحسسية تهدد الحياة ينخفض فيها ضغط الدم وينغلق مجرى الهواء).

وبالعودة إلى الشاب الأميركي أوستن بيلامي فالخبر الجيد أن الأطباء يتوقعون أن يتعافى بشكل كامل رغم تعرضه لأكثر من 20 ألف لسعة.