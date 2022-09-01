علاج الاكتناز القهري
قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي والعلاج النفسي وطب الأعصاب إن متلازمة الاكتناز القهري (Compulsive Hoarding Syndrome) تعني الإفراط في تجميع وتكديس الأغراض القديمة والبالية كالجرائد والمجلات والأكياس والأجهزة والأدوات القديمة والعبوات الفارغة، مع صعوبة كبيرة في اتخاذ قرار بشأن التخلص من الأغراض غير الضرورية، مما يؤدي إلى انتشار الفوضى في مساحات المعيشة.
وأوضحت هذه الجمعية أن أسباب الإصابة بهذه المتلازمة تتمثل في:
- طبيعة الشخصية مثل التردد والحيرة في اتخاذ القرارات.
- اضطرابات نفسية مثل القلق المرضي والاكتئاب.
- قد تكون ظاهرة مصاحبة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).
علاج متلازمة الاكتناز القهري
وأشارت الجمعية الألمانية إلى أن علاج متلازمة الاكتناز القهري يشمل التالي:
العلاج النفسي
وبالأحرى العلاج السلوكي المعرفي حيث يقوم المعالج بالاستفسار من المريض عن السبب الرئيسي الذي يُجبره على تكديس كل تلك الأشياء، بالإضافة إلى مساعدته في تعلّم أساليب ترتيب وتصنيف الأشياء لتجنب شغلها مساحات كبيرة، وكيفية اتخاذ القرارات ومهارات التعامل مع الأغراض.
تقنيات الاسترخاء
يمكن للمعالج توجيه المصاب لممارسة تقنيات الاسترخاء. كما أن من مهامه زيارة منزل المريض بشكل دوري والمساعدة في إزالة الفوضى منه، وضمان تعلّم أساليب الحفاظ على العادات الصحية المعروفة.
الدواء
ومن طرق علاج الاكتناز القهري، أيضا، اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل مضادات الاكتئاب.