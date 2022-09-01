قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي ‫والعلاج النفسي وطب الأعصاب إن متلازمة الاكتناز القهري (Compulsive Hoarding Syndrome) تعني الإفراط في تجميع وتكديس الأغراض القديمة والبالية كالجرائد والمجلات والأكياس والأجهزة والأدوات القديمة ‫والعبوات الفارغة، مع صعوبة كبيرة في اتخاذ قرار بشأن التخلص من ‫الأغراض غير الضرورية، مما يؤدي إلى انتشار الفوضى في مساحات المعيشة.

‫وأوضحت هذه الجمعية أن أسباب الإصابة بهذه المتلازمة تتمثل في:

طبيعة الشخصية ‫مثل التردد والحيرة في اتخاذ القرارات.

اضطرابات نفسية مثل القلق المرضي ‫والاكتئاب.

قد تكون ظاهرة مصاحبة لاضطراب ‫فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).

علاج متلازمة الاكتناز القهري

‫وأشارت الجمعية الألمانية إلى أن علاج متلازمة الاكتناز القهري يشمل التالي:

العلاج ‫النفسي

وبالأحرى العلاج السلوكي المعرفي حيث يقوم المعالج بالاستفسار ‫من المريض عن السبب الرئيسي الذي يُجبره على تكديس كل تلك الأشياء، ‫بالإضافة إلى مساعدته في تعلّم أساليب ترتيب وتصنيف الأشياء لتجنب شغلها ‫مساحات كبيرة، وكيفية اتخاذ القرارات ومهارات التعامل مع الأغراض. ‫

تقنيات الاسترخاء

يمكن للمعالج توجيه المصاب لممارسة تقنيات الاسترخاء. كما أن من مهامه زيارة منزل المريض بشكل دوري والمساعدة في إزالة ‫الفوضى منه، وضمان تعلّم أساليب الحفاظ على العادات الصحية ‫المعروفة.

الدواء

ومن طرق علاج الاكتناز القهري، أيضا، اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل مضادات الاكتئاب.