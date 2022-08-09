عادات غذائية تسهم في إبطاء التمثيل الغذائي وتهددك بالكرش

ينصح خبراء التغذية باستمرار بالاهتمام بوجبة الفطور لأهميتها في المحافظة على التوازن الصحي للجسم، في حين يحذرون من عادات خاطئة من شأنها الإسهام في إبطاء عملية التمثيل الغذائي وبالتالي زيادة الوزن وظهور الكرش، فما هذه العادات؟

ترتبط عملية التمثيل الغذائي دائما بالقدرة على إدارة الوزن أو فقدانها. إذ يبدأ الجسم بالعمل مع أول قضمة تتناولها أو رشفة مشروب في بداية اليوم، ومن ثم يحول هذه المواد إلى طاقة. ولكن من الضروري جدا معرفة كيفية المحافظة على التمثيل الغذائي في مستوى صحي لتكون النتائج مرضية بعيدا عن الشعور بالتعب والإرهاق.

وينصح خبراء التغذية دائما بتناول وجبة الفطور لأهميتها في عملية التمثيل الغذائي، وفقا لتقرير في "دويتشه فيله" (Deutsche Welle).

ويشير بعض المختصين إلى بعض العادات الشائعة الخاطئة التي قد تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، ومنها:

إهمال وجبة الفطور

تقول خبيرة التغذية أيمي غودسون "يعتقد الكثير من الناس أن تخطي وجبة الإفطار يسهم في إنقاص الوزن، لكن ذلك غير صحيح كليا". وتضيف قائلة إن عملية التمثيل الغذائي شبيهة بالنار، فكي تبدأ بالاحتراق، عليك أن تشعلها. ولإبقائها مشتعلة يجب أن تضيف كميات صغيرة من الخشب كل ساعتين.

وينطبق الشيء نفسه على عملية التمثيل الغذائي. ابدأ في الصباح مع نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتينات الغنية بالألياف، ثم أضف وجبات صغيرة وخفيفة طوال اليوم للحفاظ على النار مشتعلة.

تناول السكر المضاف

أثبتت الدراسات أن تناول السكر المضاف في الصباح وخصوصا في المشروبات يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم فجأة وانخفاضه بسرعة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وبالتالي زيادة الوزن إلى جانب مشاكل صحية أخرى.

وتنصح الدكتورة ليزا يونغ بالابتعاد عن المأكولات والمشروبات التي تحتوي على السكر المضاف، والحصول على فطور صحي غني بالبروتين والكربوهيدرات الصحية مثل العجة إلى جانب الخضار والطماطم والأفوكادو وخبز الحبوب الكاملة.

تناول الكربوهيدرات فقط

تحذر غودسون من تناول الكربوهيدرات -مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض- التي غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم وانخفاضه بسرعة، مثل السكر المضاف؛ مما يعرضك إلى تراجع مخزون الطاقة وبالتالي الشعور بالإرهاق والتوق إلى السكريات والجوع لبقية اليوم.

عدم شرب كمية كافية من المياه

يعد هذا تصرفا خاطئا جدا لأن الجسم عندما يصاب بالجفاف تصبح عملية التمثيل الغذائي بطيئة. لهذا السبب تأكد من الحصول على كمية كافية من المياه أو العصير الطبيعي مع وجبة الفطور.