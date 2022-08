هل رفض مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم لقاح كورونا؟

هل رفض مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تلقي لقاح كورونا؟ وما قصة الطبيبة التي انتحرت في النمسا بعد تعرضها لتهديدات من معارضين للقاحات كوفيد-19؟

شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي منشورا يزعم أن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس رفض تلقي لقاح كورونا، فهل هذا صحيح؟

المنشور يضمّ مقتطفا تبلغ مدته 35 ثانية من فيلم وثائقي، يظهر رئيس منظمة الصحة العالمية وهو يتحدث في مقابلة عن كيفية انتظاره حتى مايو/أيار 2021 للحصول على أول لقاح لكورونا.

لا، هذا كذب، لم يقل أدهانوم إنه رفض تلقي لقاح كورونا.

كما أن متحدثا باسم منظمة الصحة العالمية قال لرويترز إن المزاعم بشأن عدم تلقيح أدهانوم كاذبة.

عدنا إلى حساب أدهانوم الموثق على تويتر، ووجدنا أنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا في مستشفى جامعة جنيف (Geneva University Hospitals) في 12 مايو/أيار 2021.

وشارك أدهانوم صورة له وهو يتلقى التطعيم على حسابه على تويتر، قائلا "اليوم جاء دوري لأحصل على التطعيم ضد كوفيد-19، اللقاحات تنقذ الأرواح. من المهم نقلها إلى جميع المقاطعات بأسرع ما يكون، إذا كنت تعيش مثلي في بلد تتوفر فيه اللقاحات، فيرجى التطعيم عندما يحين دورك".

Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 12, 2021