ارتفاع ضغط دم الحامل يزيد خطر الخرف

حذر باحثون في المؤتمر الدولي لجمعية "ألزهايمر"، في سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، من أن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل قد يزيد خطر الإصابة بالخرف الوعائي.

وتضمن البحث الأميركي بيانات من 59 ألفا و668 امرأة، ووجد الباحثون أن أولئك اللاتي وقع تشخيص إصابتهن بحالة مرتبطة بارتفاع ضغط الدم كنّ أكثر عرضة للإصابة بالخرف الوعائي، حتى عند أخذ العوامل الأخرى بالاعتبار، حيث شملت العوامل الإضافية: العمر عند الولادة، والوضع الاجتماعي، والاقتصادي.

وقالت الدكتورة روزا سانشو، رئيسة الأبحاث في مركز أبحاث ألزهايمر في المملكة المتحدة، إن "النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف من الرجال، حتى عند أخذ حياة النساء الأطول بالاعتبار"، وأضافت أن "ارتفاع ضغط الدم يمثل خطرا على صحة القلب، وله تأثير سلبي على صحة الدماغ".

وأوضحت سانشو أن هذا البحث يسلط الضوء على الروابط بين ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل المرتبط بخطر إصابة النساء بالخرف، إلا أنه لم يدرس الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وتشير النتائج إلى خضوع الحوامل للمراقبة والعلاج المنتظمين لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.





تغيرات تدفق الدم

وفي دراسة أخرى عُرضت في المؤتمر، قدم باحثون من هولندا مؤشرات تغيرات الدماغ المتعلقة بالدم وصحة القلب لدى 538 امرأة، بعد 15 عاما من الحمل، وظهر أن النساء اللواتي عانين من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل كان لديهن مزيد من التغيرات الهيكلية والأوعية الدموية في أدمغتهن في فحص الدماغ طوال 15 عاما.

وكشفت فحوص الدماغ أن المصابات بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل تعرضن لتغيرات في "المادة البيضاء" في الدماغ، وهي عرضة لتغيرات تدفق الدم.

وقال الباحثون "التغيرات في الدماغ التي تسبب الخرف يمكن أن تبدأ قبل 20 عاما من ظهور الأعراض، وعوامل الخطر التي تؤثر في القلب والأوعية الدموية لدينا يمكن أن تؤثر أيضا في كيفية عمل أدمغتنا، وتزيد خطر الإصابة بالخرف".

وأوضح الباحثون أن الأوعية الدموية تمدّ خلايا الدماغ بالأكسجين والمواد المغذية التي تحتاج إليها للبقاء على قيد الحياة، وعندما يتأثر هذا الإمداد "نرى تلفا في عمليات مسح الدماغ".

يشار إلى أن الخرف الوعائي هو ضعف في الوظيفة الذهنية، ينجم عن تخريب في نسيج الدماغ بسبب ضعف التروية الدموية أو انقطاعها، ويعدّ الخرف الوعائي السبب الثاني الأكثر شيوعا للخرف عند كبار السن.