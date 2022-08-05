عندما يُذكر معدن الزنك، يتبادر إلى أذهاننا صور المصانع، فهو مكون يدخل في العديد من الصناعات. ولكن الزنك أيضا يدخل في أجسامنا، وهو عنصر نحتاجه للقيام بالعديد من الوظائف. فما الزنك؟ وما الدور الذي يقوم به في الجسم؟ وما علامات نقصه؟

ما الزنك؟

الزنك Zinc هو معدن نزر trace mineral، مما يعني أن الجسم يحتاج فقط إلى كميات صغيرة، ومع ذلك فإنه من الضروري لما يقرب من 100 إنزيم لإجراء تفاعلات كيميائية حيوية، وذلك وفقا لموقع "جامعة هارفارد تي إتش، مدرسة تشان للصحة العامة" (Harvard T.H. Chan School of Public Health).

يلعب الزنك دورا رئيسيا في تكوين الحمض النووي، ونمو الخلايا، وبناء البروتينات، وشفاء الأنسجة التالفة، ودعم نظام المناعة الصحي؛ نظرا لأنه يساعد الخلايا على النمو والتكاثر، يلزم توفير كمية كافية من الزنك في أوقات النمو السريع، مثل الطفولة والمراهقة والحمل، ويشارك الزنك أيضا في حاستي التذوق والشم.

جرعة الزنك اليومية

في ما يلي الكمية الموصى بتناولها من الزنك، وفقا لمكتب المعاهد الوطنية للصحة للمكملات الغذائية في الولايات المتحدة.

ما علامات نقص الزنك في الجسم؟

لأن الزنك له وظائف عديدة في جميع الجسم، فإن نقص الزنك يؤثر في العديد من الأنسجة والأعضاء المختلفة، مثل الجلد، والعظام، والجهاز الهضمي، والجهاز التناسلي، والجهاز العصبي المركزي، والمناعة.

ويعد نقص الزنك أمرا نادرا ويظهر بشكل أكثر شيوعا عند الأشخاص الذين لا يمتصون الزنك جيدا، بسبب اضطرابات الجهاز الهضمي مثل أمراض الأمعاء الالتهابية أو الذين خضعوا لعملية جراحية في الجهاز الهضمي.

تختلف مظاهر نقص الزنك حسب العمر، يعد الإسهال علامة شائعة عند الرضع والأطفال، أما لدى الأطفال الأكبر سنا، فإن الثعلبة وتأخر النمو والالتهابات المتكررة من أكثر العلامات انتشارا. في كل من الرضع والأطفال، يمكن أن يضعف نقص الزنك النمو ويؤدي إلى فقدان الشهية ومشاكل الإنجاب عند بلوغهم سن الرشد.

ويمكن أن يؤثر نقص الزنك على حاستي التذوق والشم.

يمكن أن يتسبب نقص الزنك لدى كبار السن في تأخير التئام الجروح وتغيرات في الوظائف الإدراكية والنفسية.

يمكن تلخيص أبرز علامات نقص الزنك في ما يلي:

فقدان حاسة الشم

ضعف الشهية

مزاج مكتئب

ضعف المناعة

تأخر التئام الجروح

الإسهال

فقدان الشعر

فوائد الزنك

ضروري لعمل مئات الإنزيمات

تعزيز وظيفة المناعة

يلعب دورا في تصنيع البروتين والحمض النووي

مهم لالتئام الجروح

له دور في إشارات الخلايا وانقسامها

يدعم النمو والتطور الصحي في أثناء الحمل والرضاعة والطفولة والمراهقة

له دور في حاسة التذوق والشم

ما فوائد الزنك للرجال؟

يمكن أن تكون المستويات المنخفضة من الزنك سببا لمجموعة متنوعة من المشكلات المتعلقة بالصحة؛ فالزنك معدن رئيسي تستخدمه الخلايا لاستقلاب العناصر الغذائية، كما ترتبط وظائف المناعة وإنتاج الحمض النووي والبروتين وانقسام الخلايا بمستويات الزنك في الجسم. ويمكّن الزنك الجسم من إنتاج هرمون التستوستيرون؛ لهذا السبب، قد تؤدي مستويات الزنك المنخفضة لدى الرجل إلى ضعف الانتصاب، وفقا لتقرير في موقع "هيلث لاين" (Health Line).

فوائد الزنك للنساء

الزنك معدن أساسي تحتاجه النساء بشكل يومي للبقاء بصحة جيدة. على الرغم من الحاجة إلى الزنك بكميات صغيرة، فإن نقص الزنك يمكن أن يسبب بعض الآثار مثل تساقط الشعر.

ما الأغذية التي يوجد فيها الزنك؟

اللحوم

الأسماك

المأكولات البحرية

الدواجن

المحار، ويحتوي على كمية أكبر من الزنك في الوجبة الواحدة أكثر من أي طعام آخر

السلطعون

جراد البحر

البقول

البذور

حبوب الإفطار المدعمة

البيض ومنتجات الألبان

الفاصوليا

المكسرات

الحبوب الكاملة

صحيح أن البقوليات والحبوب الكاملة هي مصادر جيدة للزنك، ولكنها تحتوي أيضا على مادة "الفيتات" (Phytates) التي يمكن أن ترتبط بالمعادن، مما يقلل من امتصاصه.

مصادر الزنك

يوجد الزنك في الغذاء كما أسلفنا، كما يوجد في المكملات الغذائية.

لا تتناول المكملات الغذائية من دون استشارة الطبيب، والتأكد إذا ما كنت تعاني من نقص في الزنك.

كمية الزنك الموجودة في جسم الرجل

إجمالي كمية الزنك في جسم الرجل هي 2.5 غرام. ويتم تخزين معظم هذا الزنك في العضلات والهيكل العظمي والعظام.

كمية الزنك الموجودة في جسم المرأة

إجمالي كمية الزنك في جسم المرأة حوالي 1.5 غرام. ومثل الرجل، يتم تخزين معظم هذا الزنك في العضلات والهيكل العظمي والعظام.

نقص الزنك

عادة ما تستخدم اختبارات مستويات الزنك في الدم أو البلازما لتقييم حالة الزنك. في الأشخاص الأصحاء، تكون كمية الزنك في مصل الدم أو البلازما من 80 إلى 120 ميكروغراما/ ديسيلترا.

مستويات الزنك في الدم أقل من 70 ميكروغراما/ ديسيلترا لدى النساء، و74 ميكروغراما/ ديسيلترا لدى الرجال تشير إلى أن مستوى الزنك غير كاف. ومع ذلك، فإن كلا من مقاييس المصل والبلازما لها قيود مهمة. ترتبط تركيزات الزنك في المصل بجنس المريض وعمره بالإضافة إلى وقت سحب الدم (الصباح مقابل المساء) ولا ترتبط دائما بتناول الزنك الغذائي أو التكميلي.

تتقلب مستويات الزنك أيضا استجابة لعوامل أخرى، بما في ذلك العدوى والتغيرات في هرمونات الستيرويد والعضلات في أثناء فقدان الوزن أو المرض.