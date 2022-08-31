توصل علماء من جامعة أكسفورد إلى أن زيادة الدهون حول البطن أكثر خطورة على الصحة من الوزن الكلي.

وتم تقديم البحث في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في برشلونة.

وخلال الدراسة التي استمرت 13 عاما، زاد خطر الإصابة بالنوبات والسكتات القلبية بنسبة 4% لكل سنتيمتر في محيط الخصر.

وأظهرت دراسة العلماء أن كل بوصة (2.5 سنتيمتر) إضافية على محيط الخصر تزيد من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 11%.

وأظهر تحليل البيانات الصحية للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاما أن محيط الوزن هو أكبر عامل خطر مقارنة بمقاييس السمنة الأخرى مثل "مؤشر كتلة الجسم" (BMI) الذي يقيس كتلة الشخص وطوله، وفقا لتقرير في "ديلي تلغراف" (Daily Telegraph) ، الذي نقلته "إندبندنت" (Independent).

ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم أكبر محيط خصر كانوا أكثر عرضة 3.21 مرات للإصابة بفشل القلب.

كما أظهرت دراسة أكسفورد أن كل زيادة بمقدار 1 في مؤشر كتلة الجسم تزيد من فرص الإصابة بقصور القلب بنسبة 9%.

كيف تحسب مؤشر كتلة الجسم؟

يتم حساب مؤشر كتلة الجسم (معامل كتلة الجسم) عبر قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر، فمثلا إذا كان طول الشخص 170 سنتيمترا ووزنه 75 كيلوغراما، فيتم تحويل 170 سنتيمترا إلى وحدة المتر فيصبح 1.7، ثم يقسم الوزن على مربعه:

75/ 2 (1.7) = وتكون النتيجة في هذه الحالة 25.95.

نتائج مؤشر كتلة الجسم

بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا من العمر 20 عاما أو أكثر يتم تقييم معامل كتلة الجسم عبر التالي:

أقل من 18.5: الشخص يعاني من نقص في الوزن، مما قد يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة لديه وزيادة مخاطر إصابته بترقق العظام. كما أن نقص الوزن قد يرتبط بمعاناة الشخص من أحد اضطرابات الطعام.

18.5 وحتى 24.9: الوزن طبيعي، مما يعني أنه لا توجد مخاطر صحية مرتبطة بالوزن على صحة الشخص، مع تأكيد أن هذا لا يعني عدم وجود مخاطر صحية مرتبطة بأمور أخرى.

25 وحتى 29.9: الشخص يعاني من زيادة في الوزن.

30 فأكثر: الشخص مصاب بالبدانة.

زيادة الوزن ومحيط الخصر كلاهما يرتبطان بأخطار صحية، ولكن يبدو وفقا للدراسة أن محيط الخصر أخطر، ربما لأنه يرتبط بزيادة الدهون الحشوية التي ترتبط بزيادة خطر أمراض مثل السكري.

ما محيط الخصر المثالي؟

من الناحية المثالية، يجب أن يكون محيط الخصر عند الشخص البالغ أقل من نصف طوله.

كيف تقيس محيط الخصر؟

قياس محيط الخصر يؤخذ عن طريق وضع شريط القياس على الخصر فوق عظم الورك مباشرة وقياس المحيط.

إذا تجاوز القياس 100 سنتيمتر للرجال أو 88 سنتيمترا للنساء؛ فهذا يعني أن الشخص يحمل كمية كبيرة من الدهون التي ترتبط بارتفاع المخاطر الصحية.

كيف يمكنك تقليص محيط الخصر بشكل طبيعي؟

تقليل تناول الدهون المشبعة والمتحولة.

تناول المزيد من الدهون الصحية والبروتينات والألياف الغذائية.

ممارسة الرياضة.

شرب الماء.

التقليل من تناول الكربوهيدرات المعالجة مثل الحلويات.

تجنب الأطعمة المصنعة.

رفع الأثقال.

التوقف عن التدخين.

ما هو فشل القلب؟

فشل القلب (ويسمى أيضا قصور القلب) حالة يصبح فيها القلب عاجزا عن ضخ كمية تلبي حاجة الجسم من الدم، وذلك وفقا لـ"خدمات الصحة الوطنية" في المملكة المتحدة.

ويحدث فشل القلب نتيجة تضخم عضلات القلب وتصلبها، بحيث لا تصبح قادرة على العمل بفعالية، وإصابة عضلة القلب بالضعف.

وقصور القلب حالة مزمنة تزداد سوءا مع مرور الوقت، ولا يوجد علاج شافٍ، ويهدف العلاج إلى السيطرة على الأعراض وتأخير تفاقم الحالة.

أعراض فشل القلب

الشعور بضيق في التنفس بعد النشاط أو حتى خلال الراحة.

تورم الكاحلين والساقين.

السعال المستمر.

تسارع معدل ضربات القلب.

الدوخة.

يمكن أن تتطور الأعراض بسرعة، وعندها يسمى "فشل القلب الحاد"، أو على مدى أسابيع أو أشهر وعندها يسمى "فشل القلب المزمن".

ويحدث فشل القلب غالبا نتيجة عدد من المشاكل التي تؤثر على القلب في الوقت نفسه، مثل: